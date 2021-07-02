Tayanna осмелилась на пикантное фото в вызывающем наряде

Звезда обнародовала пикантное фото без белья

Украинская певица Татьяна Решетняк (Tayanna) поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала пикантный образ. Артистка позировала в ярком костюме и без белья.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили кадр и засыпали исполнительницу комплиментами.

Решетняк позировала на камеру в ярко-малиновом костюме, который состоял из мини-юбки и расстегнутого пиджака, а под низом у певицы не было белья. Свой образ звезда дополнила макияжем с акцентом на глаза, а также она распустила волосы.

instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Пользователям сети очень понравился образ Решетняк. Многие оставили под публикацией восторженные комментарии.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.