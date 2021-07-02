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    Каменских в бикини вызвала нешуточный ажиотаж в сети (фото)

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    Певица&nbsp;Настя Каменских - Каменских в бикини вызвала нешуточный ажиотаж в сети (фото)
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    34-летняя певица расслабилась на пляже

    Настя Каменских похвасталась шикарной фигурой в ярком купальнике. Каменских позагорала, после чего охладилась в бассейне. Брюнетка распустила длинные темные волосы и отказалась от макияжа. Она подставила лицо солнечным лучам, прикрыв глаза. Эффектный летний образ завершил нюдовый маникюр.

    Поп-дива выглядела расслабленной и умиротворенной. В кадр попала ее любимица – белая собака Мими породы бишон фризе. «Умиротворенное утро, плавно перетекающее в день. А уже вечером — зажигательный концерт. Обожаю, когда так!» — указала певица.

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    Каменских в бикини вызвала нешуточный ажиотаж в сети (фото)
    Каменских в бикини вызвала нешуточный ажиотаж в сети (фото)
    Каменских в бикини вызвала нешуточный ажиотаж в сети (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    Поклонники восторженно отреагировали на новый пляжный образ кумира. «Хочу на твое место сейчас, а не вот это все», «Хорошо тебе, нежишься в бассейне», «Горячая девочка в прохладной воде», «Загорелая куколка! Идеальная грудь! Очень красивая», «Смотрим на тебя и завидуем», «Хорошенькая, такая томная», «Невероятно красивая девушка», «Мечта любого мужчины, какая же аппетитная фигурка!», «Женщина в самом расцвете сил! Королева!» — прокомментировали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес
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    Каменских в бикини вызвала нешуточный ажиотаж в сети (фото)