Каменских в бикини вызвала нешуточный ажиотаж в сети (фото)

34-летняя певица расслабилась на пляже

Настя Каменских похвасталась шикарной фигурой в ярком купальнике. Каменских позагорала, после чего охладилась в бассейне. Брюнетка распустила длинные темные волосы и отказалась от макияжа. Она подставила лицо солнечным лучам, прикрыв глаза. Эффектный летний образ завершил нюдовый маникюр.

Поп-дива выглядела расслабленной и умиротворенной. В кадр попала ее любимица – белая собака Мими породы бишон фризе. «Умиротворенное утро, плавно перетекающее в день. А уже вечером — зажигательный концерт. Обожаю, когда так!» — указала певица.

Поклонники восторженно отреагировали на новый пляжный образ кумира. «Хочу на твое место сейчас, а не вот это все», «Хорошо тебе, нежишься в бассейне», «Горячая девочка в прохладной воде», «Загорелая куколка! Идеальная грудь! Очень красивая», «Смотрим на тебя и завидуем», «Хорошенькая, такая томная», «Невероятно красивая девушка», «Мечта любого мужчины, какая же аппетитная фигурка!», «Женщина в самом расцвете сил! Королева!» — прокомментировали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.