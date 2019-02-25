Maruv объяснила, почему отказалась представлять Украину на «Евровидении»: Я - музыкант, а не бита на политической арене



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Maruv Еспресо.TV

Украинская певица сделала заявление на официальной странице в соцсети

Несколько минут назад, стало известно о том, что певица Maruv и представители НСТУ не смогли прийти к соглашению.

«У исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ОАО «НСТУ» на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров ОАО «НСТУ» и певица Maruv не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе», - объяснили в НСТУ.

Спустя несколько минут в соцсети Facebook было опубликовано заявление певицы Maruv, которая стала победительницей Нацотбора-2019. Стоит отметить, что ее версия немного отличается о той, которую озвучили представители НСТУ.

«Сегодня наша встреча с НСТУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон.

За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение – 2019». Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене.

Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене.