Maruv объяснила, почему отказалась представлять Украину на «Евровидении»: Я - музыкант, а не бита на политической арене
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Розсилка
Украинская певица сделала заявление на официальной странице в соцсети
Несколько минут назад, стало известно о том, что певица Maruv и представители НСТУ не смогли прийти к соглашению.
«У исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ОАО «НСТУ» на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров ОАО «НСТУ» и певица Maruv не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе», - объяснили в НСТУ.
Спустя несколько минут в соцсети Facebook было опубликовано заявление певицы Maruv, которая стала победительницей Нацотбора-2019. Стоит отметить, что ее версия немного отличается о той, которую озвучили представители НСТУ.
«Сегодня наша встреча с НСТУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон.
За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение – 2019». Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене.
Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене.
Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры.
Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире», - написано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Anna Maria прокомментировали свой провал на Нацотборе.