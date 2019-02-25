Anna Maria прокомментировали провал на Нацотборе: Мы получили важный жизненный урок



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Anna Maria instagram.com/annamariaduet

Украинские певицы-близняшки ответили на травлю в соцсетях

В этом году нацилнальный отбор на песенный конкурс запомнился не музыкальными композициями, а скандалами.

Накануне финала, украинский дуэт Anna Maria в эфире программы «Prime: Скрипiн» отказались отвечать политические вопросы и не признали оккупацию крымского полуострова Россией. Поклонников артисток и украинских патриотов не удовлетворила такая позиция девушек.

«Я уже гожусь вам обоим в деды. Мне Вас жаль. Уезжайте в Крым», «Чемодан, вокзал, Россия...», «И эти люди своими ртами пели про мой родной украинский город... позор. Не хочу, что бы такие представляли мою Украины», «Калинку учите, балалаечницы. И кокошник не забудьте». - так отреагировали на слова певицы пользователи сети.

Вся эта неприятная история с интервью изрядно подпортила имидж девушек и повлияла на оценки жюри и смски украинцев, которые голосовали за конкурсантов во время финала - дуэт Anna Maria оказались на последнем месте в турнирной таблице.

Кроме этого, во время финала девушкам задали ряд провокационных вопросов, на которые они также не смогли дать правильные, с точки зрения ситуации в стране, ответы. После субботнего выступления и с удвоенной силой начали обвинять в пророссийской позиции.

Чтобы как-то объяснить свою позицию, артистки написали пост в Instagram, но судя по всему, волну критики он н остановит.

«Мы - украинские певицы, мы живем в Украине, тут работаем, тут создаем свою музыку и этот выбор мы сделали давно. Наши родители сделали своей выбор. И повлиять на него мы не можем. Всю жизнь мы делаем выбор каждый день, но есть вещи, которые мы не выбираем - родителей и Родину. Родители дали нам жизнь. И мы даже представит не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся как-будто в советском союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказываться от своих родителей. Мы не нарушили ни одного закона Украины и правил Нацотбора, более того - мы не давали концертов в России. Эта ситуация дала нам важный жизненный урок. Мы его хорошо уяснили и теперь с новыми знаниями идем дальше. Верим, что наши поклонники будут и дальше слушать музыку, которую мы создаем, которой мы живем и оценивать нас именно за то, что мы делаем», - так описали сложившуюся ситуацию девушки.