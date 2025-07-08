Melovin відреагував на чутки про тривалу службу та показав відео з присяги

Співак приєднався до Ансамблю прикордонної служби навесні 2025 року

Український співак Melovin, який нещодавно оголосив про мобілізацію до Державної прикордонної служби України, відповів на чутки в соцмережах, за якими нібито служить уже понад рік. Артист опублікував відео з дати складання присяги на своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Дехто з користувачів стверджував, що Melovin приєднався до Ансамблю пісні та танцю ДПСУ ще торік. Сам співак назвав ці закиди неправдивими і зазначив, що його шлях у прикордонній службі розпочався лише навесні цього року. Melovin виклав відеозапис з присяги, на якому видно дату – 9 квітня 2025 року.

Співак для підписників продемонстрував дату своєї присяги скріншот: Telegram / Melovin

«Місце, яке з квітня стало моїм другим домом. Ансамбль пісні та танцю став місцем, де прийняли як професіонала своєї справи. Не знаю, хто там розпускає чутки, що я вже рік. Невігласи…», – написав співак.

Він також додав, що нині тривають активні концерти та збори для фронту: «Маємо розписані концерти для військових, великі збори на підтримку фронту, до яких я закликаю долучатись кожного. І на моїх сольниках теж збираємо. Вчора – 100 тис. грн! А ще… продали побачення зі мною».

Melovin зазначив, що пишається можливістю бути корисним країні: «Радий бути корисним. Бути частиною чогось справжнього. До зустрічі, українці. Працюємо».

Раніше «Главком» повідомляв, що український співак Melovin приголомшив шанувальників заявою про мобілізацію. За даними «Музвар», неочікувану новину артист повідомив під час свого концерту у Києві – просто у розпал шоу.

Також «Главком» інформував, що Melovin у інтерв’ю Славі Дьоміну зізнався – був період, коли він зловживав наркотиками. Зокрема, на питання «Що б ти собі сказав п’ять років тому?», артист відповів – порадив би собі обережніше ставитися до певних речовин.

Нагадаємо, Melovin здійснив камінг-аут у 2021 році на сцені фестивалю Atlas Weekend. Під час виступу він поцілував спочатку жінку, а потім чоловіка, і оголосив, що є бісексуалом. Пізніше Melovin зізнався, що камінг-аут сприятливо позначився на його психологічному стані, він став значно щасливішим.