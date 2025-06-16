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На Львівщині мобілізований випав з вантажівки під час поїздки на полігон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Львівщині мобілізований випав з вантажівки під час поїздки на полігон
За словами правоохоронців, чоловік намагався втекти з автомобіля
фото з відкритих джерел

31-річний волинянин отримав відкриту черепно-мозкову травму

У Львівській області мобілізований 31-річний мешканець Волинської області випав з кузова вантажного автомобіля дорогою на полігон. Поліцейські встановлюють обставини травмування чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

Зазначається, що 12 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про пацієнта, доставленого в одну з львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою. Співробітники Яворівського районного відділу поліції встановили, що чоловік отримав тілесні ушкодження вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля, який їхав на полігон.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що за інформацією Державної судової адміністрації, з початку великої війни різко зросла кількість кримінальних справ за ухилення від мобілізації. Зокрема, у 2022 році на розгляді судів було 444 кримінальні справи за статтею 336 Кримінального кодексу, 2023 року – 2021 справа, 2024 року – 2694 справи.

Відповідно зростала і кількість вироків: якщо у 2022 році Феміда засудила 186 військовозобов’язаних, то у 2023 році цей показник сягнув 930. А ось вже 2024 рік реальне покарання за ухилення від мобілізації отримали 618 осіб. Про це йдеться у статті «Главкома» «Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми».

Зауважимо, що четвертий рік в Україні триває загальна мобілізація до війська. За оцінками президента Володимира Зеленського і головнокомандувача Олександра Сирського, щомісячна потреба у поповненні ЗСУ свіжими рекрутами складає близько 30 тис. осіб. Крім цього, в Україні за відмову воювати передбачена кримінальна відповідальність (стаття 336 Кримінального кодексу) – від трьох до п’яти років в’язниці.

До слова, днями у мережі ширилося відео, на якому мобілізований у Києві вчинив спробу втечі з авто ТЦК. Під час руху чоловік впав, через що отримав травми і загинув.

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Теги: мобілізація Львівщина ухилянти

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