Перехід на 230 вольт, нові вимоги до техогляду авто: що змінилося з 1 липня

В Україні з 1 липня 2025 року змінюється стандарт напруги: замість 220 буде 230 В

З 1 липня набудуть чинності нові, посилені вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів

У липні в Україні діятимуть нові правила техогляду авто, стартуватиме експериментальний проєкт із базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей, а також зміняться стандарти напруги в мережі. Про основні зміни з 1 липня розповідає «Главком».

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Вікова надбавка до пенсії

У липні 2025 року буде підвищено виплати пенсіонерам, які протягом цього місяця досягнуть 70, 75 або 80-річного віку. Основною умовою для нарахування доплати є розмір пенсії – він не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Надбавки за віком встановлюються у таких обсягах:

для громадян, яким виповнилося 70 років (до досягнення 75 років) – до 300 грн;

для осіб віком від 75 до 80 років – до 456 грн;

для пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років – до 570 грн.

Виплати ВПО

У липні 2025 року внутрішньо переміщені особи й надалі отримуватимуть допомогу на проживання. З 1 березня 2025 року всім ВПО, які вже отримують ці виплати, провели автоматичне перепризначення допомоги ще на 6 місяців за умови, що вони відповідають встановленим критеріям.

Продовження виплат відбулося автоматично, без необхідності додаткових звернень. Розміри допомоги становлять:

2 тис. грн для дорослих осіб;

3 тис. грн для дітей та людей з інвалідністю.

Протягом усього періоду виплат буде здійснюватися регулярна перевірка відповідності критеріям. Зокрема, якщо особа більше ніж 30 днів перебуватиме за кордоном, придбає житло або автомобіль, чи суттєво зросте її дохід, органи соцзахисту можуть припинити нарахування допомоги. Громадяни, які звертаються за цією підтримкою вперше, можуть оформити довідку ВПО та подати заявку на виплати для своєї родини через мобільний додаток «Дія».

Новий стандарт електромережі

В Україні з 1 липня 2025 року змінюється стандарт напруги: замість 220 буде 230 В. Про це повідомляє ДТЕК. Споживачі не відчують змін, адже перехід на новий стандарт напруги не вплине на суми у платіжках за світло. У ДТЕК нагадали, що споживачі платять за спожиту електроенергію. А напруга – це просто тиск в системі, а не кількість електрики.

Якщо ж напруга вдома часто знижується до 200 В, а потім підвищується до 240 – це в межах допустимої норми. За стандартом, напруга може бути до 253 В.

«Просто налаштуйте реле. Нижній поріг на 207, верхній на 253. Якщо реле не вибиває, значить усе працює правильно. На реле стабільно 230 В. Це нормально? Це ідеально. Такий показник означає, що мережа працює за новим стандартом, стабільно і без перевантажень», – пояснили у ДТЕК.

Також зазначається, що це не вплине на побутову техніку. «Сучасні прилади виробляються за стандартами ЄС, де 230 вольт норма вже багато років. Найважливіше не сама цифра, а стабільність напруги в мережі. Над цим енергетики працюють щодня, попри всі виклики. Тож усе під контролем. Новий стандарт напруги це ще один крок до енергетичної євроінтеграції», – додали в ДТЕК.

Мобілізація

У липні 2025 року правила мобілізації залишаються без змін – до лав української армії продовжують призивати військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають тимчасової відстрочки або не звільнені від мобілізації згідно із законодавством. Порядок проведення мобілізації визначає Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Хто потрапляє під мобілізацію:

ті, хто має військовий досвід – військовозобов'язані українці від 18 до 60 років;

ті, кого раніше зняли з військового обліку, але вони є придатними для військової служби (цій категорії військовозобов'язаних потрібно було до 5 червня 2025 року пройти повторну медкомісію (ВЛК), яка дає резюме, придатна людина чи не придатна до служби);

ті, хто не має військового досвіду – це військовозобов'язані віком від 25 до 60 років;

ті, хто є військовозобов'язаним, але раніше вважався обмежено придатним – зараз цей статус скасували, а тим, хто його мав, потрібно було також до 5 червня пройти медкомісію.

Також ті, хто раніше мав відстрочку від призову, але з якихось причин втратив її, підлягають мобілізації (якщо вони не мають інших законних підстав, які можуть звільняти від армії).

Згідно з чинними нормами, громадяни України віком від 18 до 25 років підлягають взяттю на військовий облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК), тобто мають статус призовників. Однак їх не мобілізують до досягнення 25-річного віку. Для осіб цієї вікової категорії Міністерством оборони України впроваджено програму «Контракт 18-24», яку можна укласти виключно на добровільній основі.

Відстрочка від мобілізації

Станом на 1 липня 2025 року в Україні не набирають чинності нові законодавчі норми, що змінювали б порядок надання відстрочки від мобілізації. Наразі продовжують діяти ті самі підстави, які визначені чинним законодавством.

Хто має право на відстрочку від мобілізації:

Особи з інвалідністю – незалежно від групи чи причин інвалідності.

Студенти та учні закладів середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, вищої духовної освіти, інтернатури або докторантури. Відстрочка надається тим, хто навчається за денною чи дуальною формою до досягнення 24-річного віку.

Наукові та науково-педагогічні працівники – ті, хто має науковий ступінь і працює в університетах, наукових установах або закладах освіти щонайменше на 0,75 ставки. Сюди ж відносять педагогів професійної чи загальної середньої освіти.

Особи, чиї близькі родичі зникли безвісти під час війни. Йдеться про чоловіка, дружину, дітей, батьків чи рідних братів або сестер.

Батьки-одинаки чи опікуни, які виховують дітей до 18 років, якщо інший із батьків визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім.

Особи, які доглядають батьків-інвалідів І чи ІІ групи, які потребують постійного догляду.

Працівники критичної інфраструктури. Наприклад, енергетики, медики, працівники оборонної промисловості та інших життєво важливих сфер.

Особи, які пройшли російський полон.

Державні службовці.

Заброньовані працівники, тобто ті, яких офіційно забронювали підприємства чи державні органи через їхню критичну важливість для функціонування країни.

Базова соціальна допомога для малозабезпечених сімей

З 1 липня 2025 року в Україні з'явиться експериментальний проєкт із базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Хто має право на виплату?

Одержати виплату вже з 1 липня 2025 року зможуть сім’ї, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

З жовтня до програми зможуть долучитися інші сім’ї, які відповідають критеріям. Подати заяву можна онлайн через портал «Дія» або у сервісному центрі Пенсійного фонду. Розмір допомоги залежатиме від доходів і кількості членів сім’ї. Базова сума для розрахунку – 4500 грн на людину, зі знижками для наступних членів родини.

Допомогу призначають на шість місяців з автоматичним продовженням на весь час дії проєкту (до двох років).

Початок вступної кампанії

Цього року вступна кампанія до українських закладів вищої освіти відбуватиметься повністю в онлайн-форматі й проходитиме за чітко визначеним графіком. Починаючи з 1 липня, вступники зможуть створювати електронні кабінети в системі ЄДЕБО та завантажувати туди всі потрібні документи.

Про особливості вступної кампанії на бакалаврат та магістратуру читайте у матеріалі «Главкома» «Вступна кампанія-2025: усе, що потрібно знати».

Додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН

До кінця липня 2025 року в Україні триватимуть додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю. Програма поширюється на такі області: Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Запорізьку та Сумську.

Виплати передбачені для:

пенсіонерів;

осіб, які не мають права на пенсію;

людей з інвалідністю;

дітей з інвалідністю.

Під час участі у програмі одержувачі не повинні отримувати допомогу на проживання для ВПО або виплати від інших міжнародних організацій. Розмір допомоги визначається як різниця між сумою вже призначених соціальних виплат і гарантованими 3250 грн. Наприклад, якщо людина отримує 2500 грн, їй буде додатково нараховано 750 грн від ВПП.

Подавати заяви або проходити реєстрацію не потрібно – кошти надходять автоматично тим самим способом, яким виплачуються пенсії чи соціальні виплати (на картку або через «Укрпошту»).

Нові вимоги до техконтролю

З 1 липня 2025 року в Україні набудуть чинності нові, посилені вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. Головним нововведенням стане повна фото- та відеофіксація всього процесу техогляду. Про це повідомляє заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Павло Сорока.

За словами Павла Сороки, ці зміни є частиною зусиль з наближення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу. «Головна мета – покращити контроль і знизити так званий номінальний, фіктивний обов’язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру», – пояснив він.

Згідно з новими правилами, кожен пункт технічного контролю (ПТК) має бути обладнаний щонайменше двома камерами, які фіксують увесь процес огляду. Якщо дві камери не охоплюють всю процедуру, суб'єкт господарювання повинен встановити додаткові. Існують також чітко регламентовані вимоги до якості відео та фотографій: зокрема, транспортний засіб на фото має займати не менше 70% площі зображення.

В Україні наразі активно працюють близько 800 ПТК. За словами Сороки, вимога відеофіксації передбачалася ще з 2023 року, але повноцінне впровадження розпочнеться саме з 1 липня 2025 року. Ці пункти вже оснащені камерами і працюють у тестовому режимі, надсилаючи відеофайли до регіональних сервісних центрів МВС для узгодження.

Кому потрібен техогляд та відповідальність за порушення

Перелік категорій транспорту, для яких обов’язковий технічний контроль залишається актуальним, не змінився. Його мають проходити:

Легкові авто, що використовуються з комерційною метою, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років – раз на два роки.

Вантажні авто до 3,5 тонн, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років – раз на два роки.

Вантажні авто понад 3,5 тонни, причепи до них та таксі, незалежно від строку експлуатації – щороку.

Автобуси, транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі – двічі на рік.

При цьому, легкові авто, що належать фізичним особам і не використовуються з метою отримання прибутку, техогляд проходити не зобов’язані. Контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть сервісні центри МВС. У разі виявлення порушень (наприклад, відсутність частини відеозапису або невідповідність автомобіля техвимогам), протокол технічного контролю анулюється, а власника автомобіля повідомляють про це.

За експлуатацію авто без чинного техогляду патрульна поліція має право оштрафувати водія на 340 грн. Також передбачена адміністративна відповідальність для суб'єкта господарювання, який проводив техогляд із порушеннями, – штраф у розмірі близько 1400 грн. Павло Сорока наголосив, що основне завдання власників авто – тримати свій транспорт у належному технічному стані, адже це є запорукою безпеки на дорогах.

Оновлені умови приймання відправлень для клієнтів «Укрпошти»

З 1 липня 2025 року «Укрпошта» встановлює нові ліміти та посилює контроль за операціями з післяплатою. Як зазначає поштовий оператор, у 2024 році «Укрпошта» перерахувала до державного бюджету 3,1 млрд грн, підтверджуючи свій статус соціально відповідальної компанії та важливого платника податків.

У рамках постійної підтримки українських підприємців та дотримання вимог законодавства, «Укрпошта» оновлює умови приймання відправлень із післяплатою. З 1 липня 2025 року встановлюються нові ліміти на виплату готівки у відділеннях «Укрпошти» для фізичних осіб:

Максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 100 тис. грн.

Максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 10 шт.

Ліміти для виплат на банківську картку залишаються незмінними. Для фізичних осіб, які отримують післяплату на банківську картку, ліміти залишаються такими ж, як і раніше:

Максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня – 29 999 грн.

Максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня – 50 шт.

Максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 250 тис. грн.

Максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 500 шт.

«Укрпошта» підкреслює, що встановлені ліміти є достатніми для будь-кого, хто не веде підприємницької діяльності.

Тарифи на комуналку

Ціни на електроенергію

З 1 липня українці продовжать платити за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт/год. Ціна залишиться стабільною щонайменше до 31 жовтня 2025 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 480. Це означає, що в липні підвищення тарифу не буде, і побутовим споживачам не доведеться переплачувати за світло.

Втім, навіть за нинішньої вартості електроенергії є способи зменшити суми у платіжках. Один із таких – встановлення двозонного лічильника, який дозволяє платити удвічі менше за світло в нічний час. За таким лічильником діють два тарифи: з 7:00 до 23:00 – стандартна ціна 4,32 грн за 1 кВт/год, а з 23:00 до 7:00 – пільговий тариф 2,16 грн за 1 кВт/год.

Тарифи на газ

У липні ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами «Нафтогазу», залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. Ціни на газ у решти постачальників будуть в межах від 7,79 грн за кубометр до 9,99 грн.

Платний проїзд для школярів Києва

Під час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах. Безплатний проїзд для школярів, як і раніше, діє лише під час навчального року – з 1 вересня до 1 липня – відповідно до рішення Київської міської ради. Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що у ці місяці школярі можуть скористатися пільговими умовами – знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту. Придбати пільгові проїзні можна в застосунку «Київ Цифровий» та терміналах самообслуговування.

Також поповнити учнівський можна в касах КП «Київський метрополітен» («Видубичі 1», «Почайна 1», «Вокзальна»), через сайт КП «ГІОЦ» або в додатку EasyPay. Вартість пільгових проїзних квитків для учнів денної форми навчання (згідно із розпорядженням КМДА № 399 від 05.03.2020):

325 грн – проїзний без обмеження поїздок на місяць;

162,50 грн – проїзний без обмеження поїздок на другу половину місяця;

72,50 грн – проїзний на місяць на 46 поїздок;

97,50 грн – проїзний на місяць на 62 поїздки;

143,75 грн – проїзний на місяць на 92 поїздки;

192,50 грн – проїзний на місяць на 124 поїздки.

У КМДА наголошують, що учні можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому разі знижка 75% не застосовується. Також у літній період з 1 липня до 31 серпня право безоплатного проїзду втрачають і курсанти вищих військових навчальних закладів, які користуються пільгами під час навчального року.

Зміна вартості транспортних карт у Києві

З 1 липня 2025 року змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластиковий учнівський – 120 гривень. Про це повідомляє КМДА.

Столична влада пояснює, що за останні два роки суттєво змінилися виробничі умови, вартість логістики та інших складових транспортних карт. Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість.

«Різниця в цінах пов’язана з особливостями виробництва: сині карти виготовляють великим тиражем, тоді як учнівські – індивідуально, з персоніфікацією кожної карти, що впливає на собівартість», – повідомили у КМДА.

Карти, що були придбані раніше, лишаються актуальними та доступними для поповнення і використання у транспорті. Вартість поїздок також не змінюється. Зміняться тільки ціни на нові пластикової карти.

Придбати або поповнити транспортну карту можна у терміналах на станціях метро, в касах метрополітену або в Т-крамницях. Нею можна сплатити проїзд у всьому комунальному транспорті міста: автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, фунікулері та кільцевій міській електричці.

Окрім пластикової транспортної карти також можна придбати цифрову. Вона завжди напоготові в телефоні та зберігає в собі такі ж знижки на покупку великої кількості поїздок або проїзних, як і пластикова.

Розширення програми «Доступні ліки»

Починаючи з липня 2025 року всі субʼєкти господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю ліками в аптечних закладах, будуть зобовʼязані укласти договір з НСЗУ в межах програми реімбурсації «Доступні ліки». Про це повідомляє МОЗ.

Це означає, що отримати ліки безоплатно чи з частковою доплатою за цією програмою можна буде в будь-якій аптеці. Раніше в обовʼязковому порядку до програми були приєднані лише аптеки, розміщені в лікарнях. Реалізація проєкту сприятиме удосконаленню доступу населення до лікарських засобів. Постанова набирає чинності з 1 липня 2025 року, щоб усі аптеки встигли укласти договір з НСЗУ та втілити зміни.

Знайти найближчу з договором із НСЗУ можна за посиланням на сайті. Ліки можна отримати за е-рецептом без прив'язки до місцевості.