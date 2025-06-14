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В Україні суди почали повторно притягувати до відповідальності за ухилення від мобілізації

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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В Україні суди почали повторно притягувати до відповідальності за ухилення від мобілізації
Обвинувачений відмовився від одержання «бойової» повістки
фото: depositphotos.com

Обвинувачений, маючи умовний термін покарання, тепер отримав реальний вирок

Пулинський районний суд Житомирської області призначив три роки і три місяці позбавлення волі безробітному за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, у липні 2024 року чоловік повторно пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Проте обвинувачений відмовився від одержання «бойової» повістки і проігнорував день відправки до війська. Зокрема, чоловік був розподілений до складу 72 окремої механізованої бригади.

У суді обвинувачений визнав вину. У своє виправдання заявив: має хворого батька, за яким нікому доглядати. Також додав, що не має бажання служити в армії.

Крім цього, сторона захисту просила Феміду виправдати військовозобов’язаного, посилаючись на статтю 4 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і статтю 61 Конституції України («Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення»). Зокрема, у серпні 2023 року цей же суд визнав винним обвинуваченого в ухиленні від мобілізації. Тоді Феміда затвердила угоду про визнання винуватості, згідно з якою визначено покарання – три роки тюрми, які замінено на рік і шість місяців іспитового терміну.

Разом із тим, суд розтлумачив: дійсно, обвинувачений уже отримав вирок за ухилення від мобілізації. При цьому відсутнє рішення про його звільнення від відбуття вказаного покарання. Тому до нового вироку суд додав частину невідбутого покарання, призначеного судом у 2023 році.

Як повідомляв «Главком», Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Дніпра, який незаконно видаляв інформацію про осіб, які ухилялися від мобілізації. Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з інформацією про ухилянтів від мобілізації. Вони видаляли відомості про розшук таких осіб. За це громадяни, які бажали уникнути мобілізації, платили від $1 до $2 тис. Всього з бази даних зникли відомості про понад 850 осіб.

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Теги: війна військові мобілізація Житомирщина вирок ухилянти

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