Столична поліція затримала організатора незаконного трансферу ухилянтів до Молдови

Затриманий обіцяв на авто доставити клієнтів до кордону України в обхід встановлених пунктів пропуску

Слідчі Печерського управління поліції за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України викрили схему з незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідчі встановили, що «бізнес» налагодив 49-річний чернівчанин. Він пропонував чоловікам призивного віку уникнути мобілізації та за його допомогою виїхати до країни Європи.

Вартість своїх послуг, за словами правоохоронців, чоловік оцінив у 6 тис. євро. За ці гроші затриманий обіцяв на авто доставити клієнтів до кордону України в обхід встановлених пунктів пропуску в межах Чернівецької області.

А далі чоловіки мали перетнути кордон самостійно і пішки добиратися до Молдови.

Коли «організатор» турів отримував 12 тис. євро за двох осіб біля готелю у Чернівцях, його затримали. Ділку вже оголосили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Правоохоронці затримали підозпюваного, коли він отримав 12 тис. євро за двох осіб біля готелю у Чернівцях фото: поліція Києва

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до вказаної протиправної схеми.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон у незвичний спосіб. Подружжя з села Луг та їхній спільник з села Косівська Поляна придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці столиці викрили масштабну корупційну схему з організації ухилення від мобілізації, що діяла на території кількох областей України. За даними поліції, вісім осіб за $7 тис. «штампували» фіктивні довідки про інвалідність або догляд за інвалідами, які дозволяли призовникам уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон.