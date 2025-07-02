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У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Відео згенероване штучним інтелектом
скрін із відео

Відео вийшло під пісню Asempik, яку Потап випустив вже під ім’ям Slavic Balagan

Український артист, співак та режисер Потап (Олексій Потапенко) опублікував у соцмережах відео, на якому він приміряє жіночі образи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його сторінку в Instagram.

Відео вийшло під пісню Asempik, яку Потап випустив вже під ім’ям Slavic Balagan.

Спочатку Потап з'являється у білій весільній сукні у рожевому лімузині. Контрасту додають чіткі темні брови.

У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику фото 1

Далі співак у звичайній білій сукні їсть оливки. На вухах – кульчики.

У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику фото 2

Згодом співак їсть ікру в образі жінки з червоним волоссям та у такій же сукні. Хоча на руках відсутній манікюр, але образ підкреслює макіяж.

У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику фото 3

Наостанок Потап вилазить в торта у купальнику. На голові співака довге кучеряве волосся.

У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику фото 4

У коментарях до цього відео артист нарвався на хвилю критики. Користувачі соцмереж називають це відео «дном» та «пародією на Кіркорова».

У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику фото 5
У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику фото 6
У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику фото 7

Нагадаємо, у січні Потап заявив, що змінив сценічне ім'я. Тепер він Slavic Balagan – «старший брат зі Східної Європи, із країни, де немає костюмів, правил, політики, зарплат».

Нещодавно репер зізнався, чому виконує пісні російською мовою.

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Теги: Потап співак соцмережі жінка

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