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Melovin відреагував на скандальний допис Безуглої щодо представників ЛГБТ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Melovin запропонував перевіряти політиків на наявність психічних розладів та їх впливу на прийняття фундаментальних рішень
фото: instagram.com/melovin_official

«Порівняння орієнтації людини з ожирінням та псоріазом є чудовим заголовком та перевіркою соціуму на невігластво»

Популярний співак Melovin, який є бісексуалом, відреагував на допис народної депутатки Мар’яни Безуглої. У соцмережах він закликав людей розвивати критичне мислення, а думки Безуглої «піддав сумнівам».

Так, парламентарка наголосила, що не є противницею представників ЛГБТ, однак назвала їх «відхиленням від норми». Її допис наробив багато галасу у мережі, тож багато українців звернулися до співака, аби він прокоментував слова нардепки.

«Аналіз причинно-наслідкових зв’язків, зроблених пані депутаткою, не безпідставно піддаю сумнівам. (іронічно-стурбований) Враження, ніби мені в одній тарілці змішали борщ і щі, а на десерт пропонують компот із мухою. По-перше, я радий, що пані Безуглій вдалось підняти важливу тему для палкого хайп-дискуту. Це супер модний піар-кейс, був, колись. Але і зараз, нужденного хвилею винесуть на перші шпальта. А здатні до мислення зроблять свої висновки. Ставлю лайк і вітаю з успіхом», – написав артист.

Melovin заявив, що порівняння орієнтації людини з ожирінням та псоріазом є «чудовим заголовком та перевіркою соціуму на невігластво».

Водночас співак розповів, як нещодавно розмірковував, аби був закон для перевірки народних депутатів перед обранням.

«Було б фантастично прийняти закон про перевірку Народних депутатів (перед тим як вони хочуть обійнятись із такою бажаною посадою), та тих, хто впливає на базове у побудові країни, на наявність психічних розладів та їх впливу на прийняття фундаментальних рішень, на добробут суспільства, на дітей у нашій системі освіти та закладах з охорони здоров'я», – запропонував артист.

Наприкінці співак звернувся до читачів, що психіка кожного «потребує, як ніколи, критичного мислення», тож варто розвивати цю навичку після «прочитання того, що викликає обурення».

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла назвала представників ЛГБТ людьми, які мають психофізіологічні відхилення. Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Парламентарка наголосила, що не є противницею представників ЛГБТ, однак назвала їх «відхиленням від норми».

«Не маю нічого проти представників ЛГБТ, людей з ожирінням тощо. Оцінюю лише вчинки, характер і здібності конкретної людини в конкретному контексті. Однак важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми, або, з наукового погляду, хворобами», – каже вона.

Безугла наголосила, що людина з гомосексуальною орієнтацією, ймовірно, «не зможе або не матиме бажання народити дітей, а отже, може випасти з процесу природного відбору і передачі своєї генетики наступним поколінням, включення в алгоритми розвитку людства протягом тисячоліть».

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Теги: ЛГБТ закон артист Melovin співак Мар’яна Безугла

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