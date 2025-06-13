До ЄС за $12 тис. Поліція викрила киянина, який організував чергову схему для ухилянтів

Організатор «схеми» разом зі спільниками за $12 тис. забезпечував «клієнтам» трансфер до прикордонних районів Закарпаття та перетин державного кордону

Правоохоронці задокументували листування фігуранта справи з одним із «клієнтів» в Telegram

Поліцейські перекрили канал незаконного переправлення чоловіків з України до країн ЄС. Про це повідомдяє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, організатор «схеми» разом зі спільниками за $12 тис. забезпечував «клієнтам» трансфер до прикордонних районів Закарпаття та перетин державного кордону поза пунктами пропуску.

Правоохоронці провели низку обшуків фото: поліція Києва

Повідомляється, що злочинну діяльність групи викрили оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими Печерського управління поліції м. Києва та прикордонниками Чопського прикордонного загону за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Під час обшуків поліцейські виявили трьох нелегальних мігрантів і докази протиправної діяльності фото: поліція Києва

Встановлено, що організатор «схеми» – 44-річний мешканець Києва – підшукував бажаючих незаконно перетнути кордон серед знайомих чоловіків призовного віку. Залучивши до протиправної діяльності інших осіб як водіїв, він організовував для «клієнтів» трансфер до Львівської області на легкових автомобілях. Надалі, з метою уникнення перевірок на блокпостах, чоловіків переховували у вантажних автомобілях та доправляли до прикордонних районів Закарпатської області.

Зокрема, правоохоронці задокументували листування фігуранта в Telegram з одним із «клієнтів», у якому йшлося про оплату послуги – $12 тис. Організатор «схеми» вже отримав $2 тис. завдатку, а решту $10 тис. мав отримати після незаконного перетину кордону замовником «послуги».

«Під час обшуків за адресами проживання фігурантів провадження, в автомобілях, які використовувалися для перевезення «клієнтів», та в місцях їх переховування, поліцейські виявили трьох нелегальних мігрантів і докази протиправної діяльності», – повідомили правоохоронці.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі встановлюють інших осіб, причетних до цієї злочинної схеми.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Дніпра, який незаконно видаляв інформацію про осіб, які ухилялися від мобілізації. Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з інформацією про ухилянтів від мобілізації. Вони видаляли відомості про розшук таких осіб. За це громадяни, які бажали уникнути мобілізації, платили від $1 до $2 тис. Всього з бази даних зникли відомості про понад 850 осіб.

До слова, на Закарпатті прикордонники викрили переправників, які збиралися перевезти в Румунію чотирьох військовозобов’язаних чоловіків – двох жителів Вінниччини, жителя Волині та жителя Черкащини – під виглядом виїзду на випасання худоби. До оборудки зловмисники залучили пастуха – жителя села Розтоки та водія вантажного автомобіля підвищеної прохідності «ГАЗ-66» – жителя міста Рахів.