Головна Київ Новини
search button user button menu button

До ЄС за $12 тис. Поліція викрила киянина, який організував чергову схему для ухилянтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
До ЄС за $12 тис. Поліція викрила киянина, який організував чергову схему для ухилянтів
Організатор «схеми» разом зі спільниками за $12 тис. забезпечував «клієнтам» трансфер до прикордонних районів Закарпаття та перетин державного кордону
фото: поліція Києва

Правоохоронці задокументували листування фігуранта справи з одним із «клієнтів» в Telegram

Поліцейські перекрили канал незаконного переправлення чоловіків з України до країн ЄС. Про це повідомдяє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, організатор «схеми» разом зі спільниками за $12 тис. забезпечував «клієнтам» трансфер до прикордонних районів Закарпаття та перетин державного кордону поза пунктами пропуску.

Правоохоронці провели низку обшуків
Правоохоронці провели низку обшуків
фото: поліція Києва

Повідомляється, що злочинну діяльність групи викрили оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими Печерського управління поліції м. Києва та прикордонниками Чопського прикордонного загону за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Під час обшуків поліцейські виявили трьох нелегальних мігрантів і докази протиправної діяльності
Під час обшуків поліцейські виявили трьох нелегальних мігрантів і докази протиправної діяльності
фото: поліція Києва

Встановлено, що організатор «схеми» – 44-річний мешканець Києва – підшукував бажаючих незаконно перетнути кордон серед знайомих чоловіків призовного віку. Залучивши до протиправної діяльності інших осіб як водіїв, він організовував для «клієнтів» трансфер до Львівської області на легкових автомобілях. Надалі, з метою уникнення перевірок на блокпостах, чоловіків переховували у вантажних автомобілях та доправляли до прикордонних районів Закарпатської області.

Зокрема, правоохоронці задокументували листування фігуранта в Telegram з одним із «клієнтів», у якому йшлося про оплату послуги – $12 тис. Організатор «схеми» вже отримав $2 тис. завдатку, а решту $10 тис. мав отримати після незаконного перетину кордону замовником «послуги».

«Під час обшуків за адресами проживання фігурантів провадження, в автомобілях, які використовувалися для перевезення «клієнтів», та в місцях їх переховування, поліцейські виявили трьох нелегальних мігрантів і докази протиправної діяльності», – повідомили правоохоронці.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі встановлюють інших осіб, причетних до цієї злочинної схеми. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Дніпра, який незаконно видаляв інформацію про осіб, які ухилялися від мобілізації. Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з інформацією про ухилянтів від мобілізації. Вони видаляли відомості про розшук таких осіб. За це громадяни, які бажали уникнути мобілізації, платили від $1 до $2 тис. Всього з бази даних зникли відомості про понад 850 осіб.

До слова, на Закарпатті прикордонники викрили переправників, які збиралися перевезти в Румунію чотирьох військовозобов’язаних чоловіків – двох жителів Вінниччини, жителя Волині та жителя Черкащини – під виглядом виїзду на випасання худоби. До оборудки зловмисники залучили пастуха – жителя села Розтоки та водія вантажного автомобіля підвищеної прохідності «ГАЗ-66» – жителя міста Рахів. 

Читайте також:

Теги: Київ мобілізація кордон ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оболонський район Києва займає площу 11,02 тис. га
На Оболоні з'явилася тематична клумба до 50-річчя району (фото)
13 травня, 16:15
За словами комунальників, кияни скаржилися на занедбаність, сміття, неякісні товари та непривабливі тимчасові конструкції
На Вокзальній відбувається масштабний демонтаж МАФів та павільйонів (фото, відео)
14 травня, 10:57
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий
У Києві та області очікується гроза
19 травня, 13:00
Київ атакують ракетами та дронами
У Києві пролунали вибухи: столицю атакували дрони та ракети
1 червня, 02:32
Мета виставки – нагадати суспільству про важливість підтримки дітей, про обов’язок розкрити над ними «парасольку дитинства»
У столичному метро відкрилась виставка дитячих малюнків «Парасолька дитинства»
30 травня, 09:05
Останній дзвоник у ліцеї 252 імені Василя Симоненка в Оболонському районі столиці
У столичних школах пролунав останній дзвоник (фото)
30 травня, 12:28
Полковник Микола Швець обіймає посаду першого заступника голови КМВА
Заступник голови КМВА фігурує у кримінальному провадженні – розслідування 
4 червня, 13:33
Ткаченко: Російські удари знову влучають не у військові цілі, а «в життя звичайних людей»
У Києві від російської атаки загинула 72-річна жінка
10 червня, 13:51
Тріщини навширшки близько півметра з'явилися вже під фасадом самої багатоповерхівки
Зсув ґрунту у центрі Києва: мешканці багатоповерхівки благають про допомогу
11 червня, 19:58

Новини

У столичному метро відкрилась виставка, присвячена Всесвітньому дню донора крові
У столичному метро відкрилась виставка, присвячена Всесвітньому дню донора крові
До ЄС за $12 тис. Поліція викрила киянина, який організував чергову схему для ухилянтів
До ЄС за $12 тис. Поліція викрила киянина, який організував чергову схему для ухилянтів
Посадовець держцентру радіочастот отримав підозру у завданні державі мільйонних збитків
Посадовець держцентру радіочастот отримав підозру у завданні державі мільйонних збитків
Митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних посріблених виробів (фото)
Митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних посріблених виробів (фото)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 червня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 червня
П'ять фантомних житлових будинків біля озера. Прокуратура Києва пішла в суд
П'ять фантомних житлових будинків біля озера. Прокуратура Києва пішла в суд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
50K
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
28K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
11K
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
5800
Американський дипломат поставив під сумнів необхідність НАТО – допис згодом видалив

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua