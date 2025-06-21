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Служать навіть ті, у кого 10 дітей. Чим відрізняється ізраїльська мобілізація від української

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Служать навіть ті, у кого 10 дітей. Чим відрізняється ізраїльська мобілізація від української
Це фото на сторінці «Армії оборони Ізраїлю» підписано так: «Три жінки, три конфесії, одна форма. Мусульманка, іудейка та християнка – всі служать в Армії оборони
фото: x.com/Idf

Журналіст: «Таких ухилянтів, як в Україні, в Ізраїлі нема. Ніхто нікуди не тікає, ніхто нікого не ловить»

Ізраїльська система мобілізації суттєво відрізняється від української, наголошує Ігаль Мовермахер, журналіст і редактор російськомовного сайту «Вести Израиля», в інтерв'ю «Главкому». За його словами, в Ізраїлі відсутнє явище ухилянтів, а мотивація військовослужбовців та резервістів перебуває на надзвичайно високому рівні. Такі відмінності стосуються і наявності великої кількості дітей в сім’ях.

«Таких ухилянтів, як в Україні, в Ізраїлі нема. Ніхто нікуди не тікає, ніхто нікого не ловить», – заявляє Мовермахер. Його слова перегукуються з нещодавніми заявами рабина Моше Асмана в інтерв'ю «Главкому», який розповідав, що ізраїльські резервісти повертаються додому власним коштом, перевдягаючись у військову форму просто в літаку, аби якомога швидше дістатися своїх частин.

Система резервістської служби в Ізраїлі є простою та чіткою: після проходження строкової служби кожен солдат отримує приписку до певного резервістського підрозділу. Далі їх регулярно викликають на збори, частота яких залежить від роду військ, але в середньому раз на рік кожен звільнений в запас проходить перепідготовку.

«Інакше просто не можна, бо кордон Ізраїлю – це суцільна гаряча точка: на півночі у нас – Хезболла, на півдні – ХАМАС, бойова робота ведеться постійно», – пояснює журналіст.

Мовермахер підкреслює, наявність дітей у родині не є підставою для звільнення від служби в Ізраїлі. «Служать і ті, у кого троє дітей, і ті, у кого по 8-10 дітей, а багатодітних сімей в Ізраїлі чимало. Такі чоловіки дуже здивувалися б, якби їм сказали, що вони можуть не виконувати свій обов’язок перед державою тільки тому, що мають дітей», – говорить він.

Резервісти служать до певного віку: рядові – до 40 років, офіцери – до 45, а технічний персонал – до 49 років. Причини для демобілізації є винятковими і пов'язані переважно з серйозними проблемами зі здоров’ям.

Ба більше, багато чоловіків, навіть досягнувши віку, коли можливе звільнення від служби, продовжують нести її добровільно, демонструючи високий рівень патріотизму та відповідальності.

Щодо жінок, то вони також проходять обов’язкову строкову службу. Однак у резерв після неї потрапляють дуже обмежені категорії: наприклад, ті, хто обіймав ключові посади або мав вкрай необхідну військову спеціальність. Переважну більшість жінок після строкової служби вже не мобілізують до резерву.

Ця модель мобілізації, що базується на високій свідомості та чітких правилах, дозволяє Ізраїлю підтримувати потужний оборонний потенціал в умовах постійних загроз.

Нагадаємо, нещодавно розкриті деталі операції, відомої як «Форум обезголовлень», проливають світло на ретельне планування та виконання Ізраїлем ліквідації ключових іранських вчених-ядерників. Ця масштабна операція, яка тривала десятиліттями збору розвідувальних даних, досягла своєї кульмінації в атаці на «збройову групу» іранського ядерного проєкту.

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Теги: Ізраїль діти мобілізація Україна

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