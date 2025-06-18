Вступила до ЗСУ заради іміджу. Депутатку облради викрито на фіктивній службі

За час так званої служби фігурантка отримала понад 200 тис. грн виплат

Державне бюро розслідувань викрило депутатку Дніпропетровської обласної ради на проходженні фіктивної служби у війську. Вона намагалась створити позитивний імідж та отримати незаконні виплати із бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За словами правоохоронців, у 2023 році політикиня вирішила покращити свій політичний імідж. Для цього вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби, після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки, де отримала звання солдата. До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин, який своєю чергою звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.

Фігурантці справи та її спільникам загрожує позбавлення волі терміном до 10 років фото: dbr.gov.ua/ДБР

Зазначається, що для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд. Пройшовши таким чином військове навчання, політикиня продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого.

«За сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі кілька разів по документах було переміщення жінки з посади на посаду. Таким чином депутатка встигла нібито побувати й телефоністом та «попрацювати» у групі комунікацій штабу», – йдеться в повідомленні.

За час служби депутатка незаконно отримала виплат на понад 200 тис. грн. Їй повідомлено про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства. Покарання передбачає позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, у Харкові завідувачку жіночої консультації поліклініки №24 визнали винною у сприянні ухиленню від мобілізації. Київський районний суд Харкова засудив її до п’яти років позбавлення волі за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Втім, медикиню звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

Як повідомляв «Главком», Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Дніпра, який незаконно видаляв інформацію про осіб, які ухилялися від мобілізації. Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з інформацією про ухилянтів від мобілізації. Вони видаляли відомості про розшук таких осіб. За це громадяни, які бажали уникнути мобілізації, платили від $1 до $2 тис. Всього з бази даних зникли відомості про понад 850 осіб.