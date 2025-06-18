Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вступила до ЗСУ заради іміджу. Депутатку облради викрито на фіктивній службі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Вступила до ЗСУ заради іміджу. Депутатку облради викрито на фіктивній службі
Політикині загрожує увʼязнення
фото: dbr.gov.ua/ДБР

За час так званої служби фігурантка отримала понад 200 тис. грн виплат

Державне бюро розслідувань викрило депутатку Дніпропетровської обласної ради на проходженні фіктивної служби у війську. Вона намагалась створити позитивний імідж та отримати незаконні виплати із бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За словами правоохоронців, у 2023 році політикиня вирішила покращити свій політичний імідж. Для цього вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби, після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки, де отримала звання солдата. До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин, який своєю чергою звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.

Вступила до ЗСУ заради іміджу. Депутатку облради викрито на фіктивній службі фото 1
Вступила до ЗСУ заради іміджу. Депутатку облради викрито на фіктивній службі фото 2
Фігурантці справи та її спільникам загрожує позбавлення волі терміном до 10 років
Фігурантці справи та її спільникам загрожує позбавлення волі терміном до 10 років
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Зазначається, що для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд. Пройшовши таким чином військове навчання, політикиня продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого.

«За сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі кілька разів по документах було переміщення жінки з посади на посаду. Таким чином депутатка встигла нібито побувати й телефоністом та «попрацювати» у групі комунікацій штабу», – йдеться в повідомленні.

За час служби депутатка незаконно отримала виплат на понад 200 тис. грн. Їй повідомлено про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства. Покарання передбачає позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, у Харкові завідувачку жіночої консультації поліклініки №24 визнали винною у сприянні ухиленню від мобілізації. Київський районний суд Харкова засудив її до п’яти років позбавлення волі за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Втім, медикиню звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

Як повідомляв «Главком», Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Дніпра, який незаконно видаляв інформацію про осіб, які ухилялися від мобілізації. Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з інформацією про ухилянтів від мобілізації. Вони видаляли відомості про розшук таких осіб. За це громадяни, які бажали уникнути мобілізації, платили від $1 до $2 тис. Всього з бази даних зникли відомості про понад 850 осіб.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина депутат мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підмочені кадри Верховної Ради. Хто з зашкварених депутатів досі обіймає важливі посади
Підмочені кадри Верховної Ради. Хто з зашкварених депутатів досі обіймає важливі посади
4 червня, 08:00
Після початку широкомасштабної агресії Росії побратимство Києва з Москвою та Мінськом було розірвано
Скільки міст-побратимів у Києва і в яких країнах найбільше
20 травня, 11:15
Правоохоронці затримали Жогана на робочому місці
Інвалідність за гроші. Затримано заступника глави Кам'янець-Подільської райради
27 травня, 17:59
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 кв.м
На Дніпропетровщині під час руху загорівся пасажирський автобус
31 травня, 08:33
У Дніпрі пошкоджено будинки, згоріли машини
Росія атакувала Дніпро та Павлоград: є постраждалі та руйнування
7 червня, 07:47
Командування Сухопутних військ ЗСУ закликає всі релігійні організації, включені до Переліку, відповідально підійти до процесу бронювання
Бронювання священнослужителів: Командування Сухопутних військ назвало умови
10 червня, 19:00
Служба безпеки Латвії порушила проти політика кримінальну справу щодо надання допомоги РФ
Правоохоронці затримали латвійського депутата, який захищав російську мову
16 червня, 13:27
Запровадження нової функції значно спростить процес оплати штрафів та зменшить навантаження на ТЦК
Оновлення ТЦК у липні: нова система оплати штрафів у Резерв+
Вчора, 09:20
Наразі зловмисник перебуває під вартою
Чинний нардеп отримав ще одну підозру у держзраді
13 червня, 13:29

Кримінал

Вступила до ЗСУ заради іміджу. Депутатку облради викрито на фіктивній службі
Вступила до ЗСУ заради іміджу. Депутатку облради викрито на фіктивній службі
Ексголову Тернопільської облради Головка засуджено до девʼяти років ув'язнення
Ексголову Тернопільської облради Головка засуджено до девʼяти років ув'язнення
На Харківщині суд звільнив колаборанта від покарання через строк давності
На Харківщині суд звільнив колаборанта від покарання через строк давності
Житель Хмельниччини отримав покарання за зґвалтування своєї п'ятирічної доньки
Житель Хмельниччини отримав покарання за зґвалтування своєї п'ятирічної доньки
Німеччина екстрадувала житомирянку, яка сприяла незаконному в'їзду 10 громадян Ірану до України
Німеччина екстрадувала житомирянку, яка сприяла незаконному в'їзду 10 громадян Ірану до України
На Івано-Франківщині командир роти, взводний і водій продавали пальне з військової частини
На Івано-Франківщині командир роти, взводний і водій продавали пальне з військової частини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
48K
Світ може рухатися далі без США – Сі Цзіньпін
39K
Участь Росії у G8: Кремль відреагував на заяву Трампа
34K
Росія зробила цинічну заяву після масштабного обстрілу Києва
17K
Рада прийняла Закон про Реєстр військових: ВЛК стане без прив'язки до ТЦК?

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua