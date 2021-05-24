Миллиметр до позора. Самая молодая миллиардерша едва не опозорилась в прозрачном платье с разрезами (фото)

Мало кто из подписчиков решил в комментариях указать звезде на ее ошибку, предпочитая наслаждаться видом

Известная 23-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер из семейства Кардашьян не уступает своим сестрам ни в популярности, ни в объемах. Их она регулярно показывает 233 млн поклонников в Инстаграме, примеряя различные купальники и откровенные наряды. Одним из таких и стало ее последнее платье, которым она похвасталась во время своего отдыха на побережье.

Наряд был вязаным и сильно просвечивал из-за крупной сетки. К тому же платье так обтягивало пышную фигуру модели, что совершенно ничего не оставалось на откуп фантазии. Однако больше всего подписчиков смутили странные разрезы, сквозь которые грудь бизнесвумен так и стремилась вырваться на свободу.

Несмотря на то что большую часть своей славы Кайли Дженнер получила из-за телешоу «Семейство Кардашьян», она смогла использовать ее с умом, начав свой бизнес. Модель начала заниматься разработкой и продажей косметики, а теперь планирует запустить и свою линейку купальников. Kylie Swim и Kylie Swim by Kylie Jenner будут выпускать бикини, пляжную одежду, обувь, головные уборы и другие аксессуары для отдыха у моря.

Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.