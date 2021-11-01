Легендарная украинская певица после 50 лет брака выгнала мужа из дома

Народная артистка Украины откровенно рассказала о своей супружеской жизни.

Легендарная украинская певица Нина Матвиенко в программе «Позаочі» призналась, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

«Я его попросила покинуть меня. Он считал, что он еще имеет свою жизнь, которую выбрал. Не было никакого скандала, ничего. Здесь было понимание, что от него уже никакой пользы в доме. Как из козла молока. Я сказала: «Говори людям, что я плохая, или что-то такое. Говори, что хочешь». Но все говорят, что он меня покинул», – поделилась Нина Митрофановна.

Артистка добавила, что ей больше не болит этот вопрос. Матвиенко надоело всю жизнь обеспечивать семью и мужа. Поэтому исполнительница решилась снять с себя это бремя.

«Я всю жизнь была, как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем оно на старость еще? У него никогда не было средств. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет. Но это была не его вина, потому что отец был украинским патриотом, собирал иконы, хотя и был коммунистом, у него забрали партийный билет. И уже сыну не было дороги из-за того, что случилось с отцом», – рассказала звезда.

Ранее «Скотч» сообщал, какую пенсию получает Нина Матвиенко.

По словам артистки, благодаря званию народной артистки Украины она получает 20% надбавку к пенсии.

Артистка призналась, что ее самый большой гонорар за концерт составил $10 тыс.