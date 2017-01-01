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    Шоу-біз

    Модель Victoria's Secret выходит замуж за звезду американского футбола

    Супермодель Шанель Иман, которая участвовала в модных шоу Victoria's Secret, Dolce & Gabbana, Valentino и многих других, выходит замуж за своего возлюбленного, 24-летнего игрока в американский футбол Стерлинга Шепарда. Об этом стало известно из соцсетей знаменитостей.
    «Ночь, полная слез счастья! Я так рада, что всю оставшуюся жизнь я проведу рядом с моей второй половиной, с моим лучшим другом! Ты мое все! С нетерпением жду того дня, когда стану твоей миссис», - написала в Instagram Шанель и опубликовала снимок с места событий. [READ_MORE] «Поймал и исполнил свою мечту... Очень рад, что
    • Сьогодні, 22:00
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    Супермодель Шанель Иман, которая участвовала в модных шоу Victoria's Secret, Dolce & Gabbana, Valentino и многих других, выходит замуж за своего возлюбленного, 24-летнего игрока в американский футбол Стерлинга Шепарда. Об этом стало известно из соцсетей знаменитостей.

    «Ночь, полная слез счастья! Я так рада, что всю оставшуюся жизнь я проведу рядом с моей второй половиной, с моим лучшим другом! Ты мое все! С нетерпением жду того дня, когда стану твоей миссис», - написала в Instagram Шанель и опубликовала снимок с места событий.

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    «Поймал и исполнил свою мечту... Очень рад, что проведу остаток жизни рядом с тобой», - прокомментировал счастливое событие американский футболист Стерлинг.

    Предложение руки сердца произошло на крыше с которой открывается потрясающий вид на ночной город. Свечи, небо, любимый мужчина просит твоей руки. Какая девушка устоит?

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    Джерело: Hello!

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