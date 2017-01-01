Лучшие модели мира снялись в эффектном видео Love Magazine

Девушки предстали в неожиданных искусительных образах

Опубликован стильный трейлер рождественского календаря Love Magazine, для которого снялись наиболее известные модели мира. В ролике можно встретить Эмили Ратажковски, Эшли Грэм, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Хейли Болдуин и других, пишет «Главком». Ежегодно в период новогодних праздников этот журнал выпускает пикантный видеокалендарь,

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Девушки предстали в неожиданных искусительных образах

Опубликован стильный трейлер рождественского календаря Love Magazine, для которого снялись наиболее известные модели мира. В ролике можно встретить Эмили Ратажковски, Эшли Грэм, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Хейли Болдуин и других, пишет «Главком».

Ежегодно в период новогодних праздников этот журнал выпускает пикантный видеокалендарь, который состоит из коротких эротичных видео, снятых во время стильных фотосессий.

В тизере показываются все модели, которые приняли участие в съёмке. А в промежутках между их появлениями на экране показываются цитаты самих девушек, ставших музами проекта.