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    Шоу-біз

    Лучшие модели мира снялись в эффектном видео Love Magazine

    Девушки предстали в неожиданных искусительных образах
    Опубликован стильный трейлер рождественского календаря Love Magazine, для которого снялись наиболее известные модели мира. В ролике можно встретить Эмили Ратажковски, Эшли Грэм, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Хейли Болдуин и других, пишет «Главком». Ежегодно в период новогодних праздников этот журнал выпускает пикантный видеокалендарь,
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 22:01
    • Розсилка

    Девушки предстали в неожиданных искусительных образах

    Опубликован стильный трейлер рождественского календаря Love Magazine, для которого снялись наиболее известные модели мира. В ролике можно встретить Эмили Ратажковски, Эшли Грэм, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Хейли Болдуин и других, пишет «Главком».

    Ежегодно в период новогодних праздников этот журнал выпускает пикантный видеокалендарь, который состоит из коротких эротичных видео, снятых во время стильных фотосессий.  

    В тизере показываются все модели, которые приняли участие в съёмке. А в промежутках между их появлениями на экране показываются цитаты самих девушек, ставших музами проекта.

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