Девушка хотела выглядеть, как Джоли. Сделала 50 операций. И вот что вышло

Фанатка голливудской актрисы изуродовала всё своё тело

19-летняя жительница Ирана Сахар Табар очень хотела получить такую же внешность, как у голливудской дивы Анджелины Джоли. Чтобы достичь желаемого девушка отважилась на 50 пластических операций. Однако в результате всех этих издевательств над внешностью., её лицо изменилось до неузнаваемости. Теперь её называют «живым трупом» и



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Фанатка голливудской актрисы изуродовала всё своё тело

19-летняя жительница Ирана Сахар Табар очень хотела получить такую же внешность, как у голливудской дивы Анджелины Джоли. Чтобы достичь желаемого девушка отважилась на 50 пластических операций.

Однако в результате всех этих издевательств над внешностью., её лицо изменилось до неузнаваемости. Теперь её называют «живым трупом» и «героиней хорроров».

Как видно из её страницы в Instagram, до всех операций она была достаточно симпатичной девушкой.

Кроме внешности Табар подражает своему кумиру также в образе жизни и фигуре. Она долгое время сидела на жёсткой диете. В результате она похудела до 40 кг приросте 146 см.

Джерело: bigpicture.ru