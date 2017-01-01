Девушка хотела выглядеть, как Джоли. Сделала 50 операций. И вот что вышло
- Сьогодні, 21:09
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Розсилка
Фанатка голливудской актрисы изуродовала всё своё тело
19-летняя жительница Ирана Сахар Табар очень хотела получить такую же внешность, как у голливудской дивы Анджелины Джоли. Чтобы достичь желаемого девушка отважилась на 50 пластических операций.
Однако в результате всех этих издевательств над внешностью., её лицо изменилось до неузнаваемости. Теперь её называют «живым трупом» и «героиней хорроров».
Как видно из её страницы в Instagram, до всех операций она была достаточно симпатичной девушкой.
Кроме внешности Табар подражает своему кумиру также в образе жизни и фигуре. Она долгое время сидела на жёсткой диете. В результате она похудела до 40 кг приросте 146 см.
Джерело: bigpicture.ru