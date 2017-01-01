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    На аукционе продана самая дорогая в мире женская сумочка

    Сумочка ушла с молока за сумму, сопоставимую с ценой роскошной квартиры в Киеве
    На торгах Christie’s в Гонконге с молотка ушла редкая женская сумка Niloticus Crocodile Himalaya Birkin 30. Её уникальность состоит якобы в том, что эта модель снята с производства. Новый владелец сумочки отдал за неё рекордные $382 тыс. Её фурнитура инкрустирована десятками бриллиантов. Эта модель получила название «Гималаи» в
    • Сьогодні, 11:51
    • Розсилка

    Сумочка ушла с молока за сумму, сопоставимую с ценой роскошной квартиры в Киеве

    На торгах Christie’s в Гонконге с молотка ушла редкая женская сумка Niloticus Crocodile Himalaya Birkin 30. Её уникальность состоит якобы в том, что эта модель снята с производства.

    Новый владелец сумочки отдал за неё рекордные $382 тыс. Её фурнитура инкрустирована десятками бриллиантов. Эта модель получила название «Гималаи» в связи с тем, что в ней прослеживается перелив цветовой гаммы от серого до жемчужно-белого – как на горном хребте. Это объясняется уникальными свойствами кожи крокодила, из которой она изготовлена. Также все металлические элементы изготовлены из золота и других драгоценным металлов. 

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    На аукционе продана самая дорогая в мире женская сумочка
    На аукционе продана самая дорогая в мире женская сумочка
    На аукционе продана самая дорогая в мире женская сумочка
    На аукционе продана самая дорогая в мире женская сумочка
    На аукционе продана самая дорогая в мире женская сумочка
    На аукционе продана самая дорогая в мире женская сумочка
    На аукционе продана самая дорогая в мире женская сумочка
    На аукционе продана самая дорогая в мире женская сумочка

    Джерело: life.ru

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