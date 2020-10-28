Модный конфуз: трансгендерная «живая Барби» опозорилась в прозрачном наряде (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

37-летняя модель Джессика Алвес предстала в ультрасексуальном и женственном образе instagram.com/jessicaalvesuk/

Бразильская телеведущая позировала в «голом» наряде

37-летняя инстадива Джессика Алвес похвасталась фигурой в просвечивающем комбинезоне. Лиф, декорированный сияющими камнями, едва уместил пышную грудь Алвес. Мерцающая одежда не могла скрыть белье, которое надела Алвес. Она предпочла нюдовый комплект со стрингами. Трусики подчеркнули округлые ягодицы красотки.

Поклонники заметили, что трансгендерная Барби, как ее называют в Сети, приблизилась к своему идеалу. Джессика стала максимально похожа на женщину. «Ты невероятная», «Смелая, эпатажная красавица!», «Упс, стринги видно, засветила!», «Крутышка, ты сияешь, как бриллиант!», «Драгоценная!», «Какая попка в стрингах! Восторг», «Ты красивее многих женщин!», «Трусики не скрыла, секси-чертовка!» — прокомментировали они.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.