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    Тина Кароль рассказала о своих привычках, которые вредят другим

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    Певица Тина Кароль - Тина Кароль рассказала о своих привычках, которые вредят другим
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Артистка рассказала, как проводит утро

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Карол в своем YouTube-канале рассказала о своих вредных привычках.

    Однако, как с улыбкой говорит звезда, они вредны для других, а не для нее. Артистка признается, что у нее есть «синдром отличника», а также она перфекционист.

    «Вообще, я самая вредная», — с улыбкой рассказала Тина.

    Кстати, певица также рассказала о своих утренних ритуалах. Ежедневно артистка просыпается в пять утра, чтобы посмотреть на рассвет. Она признается, что это вдохновляет ее и заряжает.

    После этого звезда занимается спортом и выпивает пол литра воды.

    «Во время спорта слушаю демки, музыку из тура. Третий пункт утреннего ритуала — после тренировки выпиваю пол литра воды», — поделилась исполнительница.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: знаменитости Тина Кароль шоу-бизнес
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    Тина Кароль рассказала о своих привычках, которые вредят другим