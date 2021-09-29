Тина Кароль рассказала о своих привычках, которые вредят другим

Артистка рассказала, как проводит утро

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Карол в своем YouTube-канале рассказала о своих вредных привычках.

Однако, как с улыбкой говорит звезда, они вредны для других, а не для нее. Артистка признается, что у нее есть «синдром отличника», а также она перфекционист.

«Вообще, я самая вредная», — с улыбкой рассказала Тина.

Кстати, певица также рассказала о своих утренних ритуалах. Ежедневно артистка просыпается в пять утра, чтобы посмотреть на рассвет. Она признается, что это вдохновляет ее и заряжает.

После этого звезда занимается спортом и выпивает пол литра воды.

«Во время спорта слушаю демки, музыку из тура. Третий пункт утреннего ритуала — после тренировки выпиваю пол литра воды», — поделилась исполнительница.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.