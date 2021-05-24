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    Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси получил первую за 4 года роль в кино

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    Актер Кевин Спейси - Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси получил первую за 4 года роль в кино
    Актер Кевин Спейси

    В фильме расскажут «историю взлета и падения слепого художника, который обладает даром писать точные портреты людей, только услышав их голос»

    Кевин Спейси получил первую роль в кино с 2017 года, когда десятки мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. Актер снимется в фильме «Человек, который нарисовал Бога» (L'uomo Che Disegno Dio) итальянского режиссера Франко Неро, передает ABC News.

    В фильме расскажут «историю взлета и падения слепого художника, который обладает даром писать точные портреты людей, только услышав их голос». Главную роль сыграет жена режиссера Ванесса Редгрейв.

    «Я счастлив, что Кевин сможет поучаствовать в моем фильме. Я считаю его великим актером и не могу дождаться съемок», – признался Франко Неро.

    С 2017 года около тридцати мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах. Один из них сообщил, что актер приставал к нему в 1986 году, когда жертве было 14 лет, из-за чего Спейси отстранили от съемок в сериале «Карточный домик», а также полностью вырезали его сцены из фильма «Все деньги мира».

    Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

    Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

    Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

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    Теги: знаменитости Кевин Спейси Карточный домик актер певица
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    Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси получил первую за 4 года роль в кино