Кара Делевинь и Кайя Гербер закрутили роман? Супермодели сделали одинаковые татуировки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модели вместе были на акции протеста движения Black Lives Matter

В середине июля в зарубежной прессе появились слухи о том, что Кара Делевинь, недавно расставшаяся со своей возлюбленной Эшли Бенсон, недолго грустила в одиночестве и закрутила роман со своей коллегой Кайей Гербер. Дочь известной манекенщицы Синди Кроуфорд с самой зимы была полностью сконцентрирована на работе — она рассталась со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном после того, как он в очередной раз попал в реабилитационный центр. Однако теперь Кайю все чаще замечают в компании Кары.

Так, модели вместе были на акции протеста движения Black Lives Matter. Тогда журналисты Daily Mail писали, что Делевинь и Гербер вели себя скорее как влюбленные, нежели как друзья. Манекенщицы держались за руки, нежно обнимались и не отходили друг от друга ни на шаг. Пока поклонники радовались за Кару и Кайю, в СМИ появилась новая информация о том, что на самом деле возлюбленной Делевинь все же является Маргарет Куэлли. На эту мысль репортеров натолкнули их многочисленные совместные фото.

Однако Маргарет и Кара, как считают интернет-пользователи, всего лишь давние подруги. На самом деле Куэлли старалась поддерживать Делевинь, когда та рассталась с Бенсон. А вот романтический интерес британская модель, как утверждают ее поклонники, все же испытывает именно к Гербер. На это намекнуло недавнее фото, которое Кайя опубликовала в своем Инстаграме.

В Сторис дочь известной супермодели выложила кадр с двумя ступнями — своей и Кары. На них были одинаковые татуировки с надписью «solemate» (от soulmate — родственная душа, прим. ред.). Также Гербер поделилась еще несколькими кадрами, на которых позирует с Делевинь, а еще выложила забавный ролик, на котором модели танцуют вместе. Теперь поклонники с нетерпением ждут ответов на главный вопрос —можно ли уже поздравлять двух моделей с тем, что они обрели счастье в личной жизни?

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