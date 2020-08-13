Самая сексуальная миллиардерша едва удержала грудь в платье с глубоким декольте



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Инстадива Кайли Дженнер Фото: @kyliejenner

Предпринимательницу запечатлели на фоне белой лестницы

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала наряд, подготовленный ко дню ее рождения. Кадры появились в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенных снимках 23-летняя телезвезда позирует в мини-платье оранжевого цвета с глубоким декольте. Наряд, украшенный разноцветными драгоценными камнями, был прислан Дженнер креативным директором бренда Balmain Оливье Рустеном.

Предпринимательницу запечатлели на фоне белой лестницы. «Спасибо, моя любовь, за самое идеальное платье ко дню рождения», — подписала она пост, набравший более шести миллионов лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Боже, ты прекрасна», «Мне нравятся детали. Это платье напоминает мне об Италии, скучаю по ней», «Очень горячо», «Красотка», — комментировали они.

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