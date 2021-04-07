Каменских в крошечном бикини показала красивый сад, но никто не обратил на него внимание

Певица пыталась показать вид, который открывается из окна, но ни один фанат его не заметил

Известная 33-летняя украинская певица Настя Каменских открыла сезон снимков в купальниках, опубликовав один в своем инстаграме. На фото артистка предстала в ванной, из окон которой виднелся зеленый и густой сад. Сама девушка позировала перед мужем в одном купальнике, который мало что оставил на откуп фантазии поклонников.

Светлая ткань с акварельным узором мало что смогла прикрыть, зато прекрасно оттенила загорелую кожу певицы. Та приняла довольно откровенную позу перед мужем, которому пришлось выполнить роль фотографа, поправляя длинные волосы, завязанные в пучок. Ни о макияже, ни об украшениях Настя беспокоиться не стала. "Вид на сад", — подписала она снимок, однако в комментариях ни один поклонник о саде даже не заикнулся.

instagram.com/kamenskux/

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