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    Настя Каменских зажгла Мексику фигурой в хищном бикини (фото)

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    33-летняя певица Настя Каменских похвасталась точеными формами - Настя Каменских зажгла Мексику фигурой в хищном бикини (фото)

    33-летняя певица Настя Каменских похвасталась точеными формами

    instagram.com/kamenskux/

    Популярная украинская певица предстала в умопомрачительно смелом образе

    33-летняя певица Настя Каменских решила устроить себе внеплановый отдых и сменить обстановку. Знойная красотка остановила свой выбор на теплом мексиканском курорте. Жена рэпера Потапа наслаждается местными красотами, палящими лучами солнца и тропическими фруктами. Певица не забывает и устраивать смелые фотосессии.

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    Настя Каменских зажгла Мексику фигурой в хищном бикини (фото)
    Настя Каменских зажгла Мексику фигурой в хищном бикини (фото)
    Настя Каменских зажгла Мексику фигурой в хищном бикини (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    «Эта поездка изменит мою жизнь навсегда», — интригующе сообщила Каменских. В ответ звезда получила много теплых комплиментов и восторгов по поводу ее удивительной фигуры. «Хороша», «Вкусная, хорошая фигурка», «Я вообще бы с моря не уезжала, жила бы там постоянно, фотографии в купальниках всегда интереснее», «Настоящая тропиканка»,– написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

    В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес отдых
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