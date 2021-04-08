Леся Никитюк показала фото из выпускного альбома и вызвала фурор

Ведущая поделилась архивным снимком

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк озадачила фанов снимком со школьного альбома.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором изображена совсем юной.

На снимке, который был сделан для выпускного альбома Леси в 9-м классе, она позирует с челкой и подкрученным волосами в джинсовом пиджаке и деревянным бусами.

«Девятиклассница Лесюшка говорит всем привет. Милая, скромная, наивная девочка, не то, что сейчас», - отметила в фото ведущая.

instagram.com/lesia_nikituk/

Поклонники и коллеги звезды были в восторге от снимка, засыпав Лесю компилментамы.

«Симпатюля!», «Ну вы шикарная, Леся!», «Такая хорошенькая!», - комментируют фото пользователи сети.

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