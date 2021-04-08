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    Леся Никитюк показала фото из выпускного альбома и вызвала фурор

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    Телеведущая Леся Никитюк - Леся Никитюк показала фото из выпускного альбома и вызвала фурор
    Телеведущая Леся Никитюк
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Ведущая поделилась архивным снимком

    Популярная украинская ведущая Леся Никитюк озадачила фанов снимком со школьного альбома.

    На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором изображена совсем юной.

    На снимке, который был сделан для выпускного альбома Леси в 9-м классе, она позирует с челкой и подкрученным волосами в джинсовом пиджаке и деревянным бусами.

    «Девятиклассница Лесюшка говорит всем привет. Милая, скромная, наивная девочка, не то, что сейчас», - отметила в фото ведущая.

    instagram.com/lesia_nikituk/
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Поклонники и коллеги звезды были в восторге от снимка, засыпав Лесю компилментамы.

    «Симпатюля!», «Ну вы шикарная, Леся!», «Такая хорошенькая!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

    В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес Леся Никитюк
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