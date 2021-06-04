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    Тина Кароль впервые показала, как выглядит ее загородный дом изнутри (видео)

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    Певица Тина Кароль - Тина Кароль впервые показала, как выглядит ее загородный дом изнутри (видео)
    Певица Тина Кароль

    Звезда ответила на 42 вопроса

    Украинская певица Тина Кароль провела экскурсию по своему загородному дому и ответила на 42 вопроса поклонников.

    Тина рассказала, что научилась готовить и отдает предпочтение необычному блюду — соленым ягодам. Также певица рассказала, почему собирается жить осенью в палатках. Кроме того исполнительница поделилась, кому оставляет послание на доске в своем доме и с кем она сейчас живет.

    Отметим, что ролик «42 вопроса Тине Кароль» вышел раньше на ее стриминговом сервисе Tina Karol Patreon. В рамках промокампании своего стриминга певица опубликовала его полностью на своем YouTube.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: знаменитости Тина Кароль певица шоу-бизнес дом
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    Тина Кароль впервые показала, как выглядит ее загородный дом изнутри (видео)