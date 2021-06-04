Тина Кароль впервые показала, как выглядит ее загородный дом изнутри (видео)

Звезда ответила на 42 вопроса

Украинская певица Тина Кароль провела экскурсию по своему загородному дому и ответила на 42 вопроса поклонников.

Тина рассказала, что научилась готовить и отдает предпочтение необычному блюду — соленым ягодам. Также певица рассказала, почему собирается жить осенью в палатках. Кроме того исполнительница поделилась, кому оставляет послание на доске в своем доме и с кем она сейчас живет.

Отметим, что ролик «42 вопроса Тине Кароль» вышел раньше на ее стриминговом сервисе Tina Karol Patreon. В рамках промокампании своего стриминга певица опубликовала его полностью на своем YouTube.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин