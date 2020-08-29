Моника Беллуччи в откровенном наряде устроила сеанс утонченной эротики (фото)



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55-летняя актриса Моника Беллуччи предстала в роскошном образе instagram.com/monicabellucciofficiel/

Итальянская актриса «засветила» грудь

Экс-супруга Венсана Касселя - яркий пример того, что женщина с возрастом может становиться ярче, женственнее и прекраснее. Моника легко показывает свою красоту. Она может раздеться для искусства и часто принимает участие в провокационных съемках.

Брюнетка позировала в черном лакированном плаще. Актриса и модель положила руку на мраморный выступ, приложив ладонь к лицу. Она продемонстрировала дерзкую стрижку с челкой.

Моника надела под плащ тонкую прозрачную блузку, которая едва виднелась. Глубокое декольте выгодно подчеркивало красивую грудь исполнительницы главной роли в фильме «Малена». Украшения с синими камнями завершили образ звезды. «Надеюсь, у вас были хорошие праздники», - обратилась к фанатам брюнетка.

Фолловеры признались, что они очарованы пикантным нарядом актрисы и ее красотой. «Завораживающая красота», «Выходи за меня замуж», «Удивительная женщина, которая спустя годы не растеряла свою красоту», «Какое же сокровище», «Утонченная эротика: ничего лишнего», «Я не постесняюсь признаться вам в любви», - написали фанаты актрисы.

Ранее «Скотч» сообщал, что вьетнамец не стригся 80 лет и отрастил пятиметровые волосы.

Ухаживать за волосами Чину помогает младший сын. 62-летний Луом (Luom) уверен, что волосы отца священны и их нельзя обрезать.