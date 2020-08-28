Сальму Хайек в пикантном бикини облобызал любимый пес (видео)



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53-летняя актриса Сальма Хайек похвасталась своим пушистым другом

Мексикано-американская актриса показала нежное видео с питомцем

53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек» наслаждается летом в собственном особняке. Сальма принимает солнечные ванны у роскошного бассейна. Теледива запечатлела себя без макияжа в бикини красивого шоколадного цвета. Хайек распустила роскошные волосы, которые начали эффектно завиваться после купания. Артистка выбрала пикантный ракурс, «засветив» в кадре пышный бюст.

Рядом с Сальмой появился и ее любимец–лабрадор. Пес подскочил к хозяйке и начал ласково лизать ее лицо. Хайек вспомнила о том, что 26 августа мир отмечал Международный день собак. «У меня каждый день – праздник», - пошутила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 27 Авг 2020 в 7:20 PDT

Поклонники пришли в восторг от позитивного видео с псом. «Посмотри-ка, он прямо расцеловал тебя!», «Сальма, ты подняла мне настроение!», «Вот это любовь!», «Твой ум, доброта, чувство юмора делают тебя еще сексуальнее», «Хайек – самая красивая женщина планеты», «В восторге от твоего тела и загадочного взгляда», «Как повезло песику с такой хозяйкой», «Мой муж только что позавидовал твоему любимцу», - прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души не чаял в очаровательной светловолосой крохе.