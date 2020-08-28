155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

35-летняя модель Тесс Холлидей поразила интернет-пользователей откровенностью instagram.com/tessholliday/

Звезда плюс-сайз предстала полуобнаженной в кровати

35-летняя модель Тесс Холлидей попросила запечатлеть ее в домашней обстановке. Тесс позировала топлес, облачившись в одни трусики. Прозрачное белье скрывало минимум тела инстадивы. Она прикрыла интимные зоны рукой и подушкой.

Холлидей приняла выгодную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

instagram.com/tessholliday/

Фолловеры адресовали модели многочисленные комплименты. Многих подписчиков поразила смелость, с которой Тесс раздевается перед камерой.

«Ничего себе, красотка, огонь!», «Я вами восхищаюсь!», «Излучаешь магнетизм», «Обожаю тебя, такая харизматичная», «Тебе очень идет уверенность, светишься!», «Смелая красотка!», «Ты классная, красивая и ни на кого не похожа, шикарно!», «Как пикантно, я в восторге, ты очень раскована, круто!» - написали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души не чаял в очаровательной светловолосой крохе.