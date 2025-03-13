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На війні загинув продюсер серіалу «Будиночок на щастя» Юрій Кірпік

glavcom.ua
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Юрій Кірпік був продюсером проєктів компанії Starlight Media
фото: Олександр Биков

Військовослужбовець був продюсером багатьох проектів на телебаченні

На фронті загинув продюсер проєктів компанії Starlight Media, зокрема проєкту «Зважені та щасливі» й серіалу «Будиночок на щастя» Юрій Кірпік. Про це пише «Главком» з посиланням на його колегу Олександра Бикова.

«У нашій родині Starlightmedia велика втрата… Загинув Юрій Кірпік. Важко в це повірити й знайти слова підтримки його родині, друзям. Для когось з нас він був колегою, для когось справжнім другом, людиною, яка завжди підтримувала, жартувала й несла світло навіть у найважчі часи», – написав Биков.

«Тепер ти будеш оберігати нас з неба… друже. Найпрофесійніший з телевізійників, з якими мені пощастило працювати. Честь знати тебе, Герою!»,  – написала колега загиблого Анастасія Грабар.

Юрій Кірпік був виконавчим продюсером серіалів «Джованні» (2019) та «Будиночок на щастя» (2018). У 2012 році разом із колегами він отримав нагороду «Телетріумф» за проєкт «Зважені та щасливі».

Нагадаємо, Український омбудсмен направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. У соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян.

Розслідування «Репортерів без кордонів» надало докази того, що росіяни холоднокровно розстріляли Макса Левіна, а перед тим, імовірно, катували. Три роки тому, 13 березня 2022 року солдати РФ вбили відомого українського журналіста Макса Левіна.

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