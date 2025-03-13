Окупанти стратили пʼятьох українських військовополонених

Український омбудсмен направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста

У соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.

На оприлюдненому відео видно щонайменше пʼять ймовірно вбитих військовополонених. За словами омбудсмена, він направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, аби зафіксувати воєнний злочин.

Нагадаємо, зʼявилася інформація, що у Курській області російські окупанти розстріляли українських військовослужбовців, які здалися у полон. Інцидент стався у селі Козача Локня.

Росіяни почали публікувати фото та відео з військовополоненими ще 11 та 12 березня. Зі слів російських «військкорів», убиті на відео українці були операторами БпЛА.

Як відомо, російські війська не вперше вчиняють подібні злочини. Раніше на Курщині росіяни вже розстрілювали військовополонених.

Також окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного. Третього січня в районі села Нескучне на Донеччині ворог вбив трьох українських бійців, які здалися в полон під час штурму позицій 141-ї окремої бригади ЗСУ.