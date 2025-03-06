Військовий повернувся з трирічного полону і власноруч зняв своє фото з Алеї зниклих безвісти

Василь Казимірко перебував у російському полоні з квітня 2022 року по лютий 2025 року

Василь Казимірко з Івано-Франківщини, який повернувся з полону, зняв власноруч свій банер з Алеї зниклих безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Військовий Казимірко власноручно зняв банер зі своїм зображенням, який був розміщений на Алеї зниклих безвісти.

Василь Казимірко був звільнений з полону 5 лютого 2025 року фото: Тлумацька міська рада

Повідомляється, що майже три роки у російському полоні перебував 58-річний військовослужбовець Василь Казимірко з села Нижнів Тлумацької міської територіальної громади, що на Івано-Франківщині.

«Служив у Маріуполі водієм-санітаром в першому автомобільному відділенні 3 автомобільного взводу 8 окремої автомобільної санітарної роти. 12.04.2022 р. потрапив в полон в м. Маріуполь. Був звільнений 5 лютого 2025 року під час обміну полоненими у форматі 150 на 150», – йдеться у повідомленні.

До слова, автор легендарної фрази про русскій воєнний корабль, морський піхотинець Роман Грибов розповів, що дізнався про свою «загибель», коли перебував у полоні. Спершу військовий був шокований цією інформацією, адже не міг уявити, як це сприйняли його рідні, особливо мама та дружина. Про це Роман Грибов повідомив в інтерв'ю «Главкому».

«Поки я був у полоні, з ними відбувалося щось жахливе насамперед тому, що вони спершу думали, нібито я загинув. Про те, що ми всі «загинули», ми дізналися, коли приземлилися у Криму. До нас підбігли російські журналісти, які сказали: «А ви знаєте, що вчора ваш президент вас «поховав»? І я відразу з жахом подумав: а як же мої? Знаючи свою маму, я боявся, що вона щось із собою зробить. Жінка моя теж думала, що я загинув», – зауважив військовий.