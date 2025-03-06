Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військовий повернувся з трирічного полону і власноруч зняв своє фото з Алеї зниклих безвісти

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Військовий повернувся з трирічного полону і власноруч зняв своє фото з Алеї зниклих безвісти
Військовий з Івано-Франківщини, який повернувся з полону, зняв власноруч свій банер
фото: Тлумацька міська рада

Василь Казимірко перебував у російському полоні з квітня 2022 року по лютий 2025 року

Василь Казимірко з Івано-Франківщини, який повернувся з полону, зняв власноруч свій банер з Алеї зниклих безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Військовий Казимірко власноручно зняв банер зі своїм зображенням, який був розміщений на Алеї зниклих безвісти.

Василь Казимірко був звільнений з полону 5 лютого 2025 року
Василь Казимірко був звільнений з полону 5 лютого 2025 року
фото: Тлумацька міська рада

Повідомляється, що майже три роки у російському полоні перебував 58-річний військовослужбовець Василь Казимірко з села Нижнів Тлумацької міської територіальної громади, що на Івано-Франківщині.

«Служив у Маріуполі водієм-санітаром в першому автомобільному відділенні 3 автомобільного взводу 8 окремої автомобільної санітарної роти. 12.04.2022 р. потрапив в полон в м. Маріуполь. Був звільнений 5 лютого 2025 року під час обміну полоненими у форматі 150 на 150», – йдеться у повідомленні.

До слова, автор легендарної фрази про русскій воєнний корабль, морський піхотинець Роман Грибов розповів, що дізнався про свою «загибель», коли перебував у полоні. Спершу військовий був шокований цією інформацією, адже не міг уявити, як це сприйняли його рідні, особливо мама та дружина. Про це Роман Грибов повідомив в інтерв'ю «Главкому».

«Поки я був у полоні, з ними відбувалося щось жахливе насамперед тому, що вони спершу думали, нібито я загинув. Про те, що ми всі «загинули», ми дізналися, коли приземлилися у Криму. До нас підбігли російські журналісти, які сказали: «А ви знаєте, що вчора ваш президент вас «поховав»? І я відразу з жахом подумав: а як же мої? Знаючи свою маму, я боявся, що вона щось із собою зробить. Жінка моя теж думала, що я загинув», – зауважив військовий.

 

 

Читайте також:

Теги: Маріуполь полон Івано-Франківщина військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прапори фейкової «ДНР» на балконах квартир у Донецьку
«Ця квартира тепер не ваша!». Історія наймасштабнішого у світі мародерства Анатомія зради
28 лютого, 14:40
«Світ пробачає що завгодно, але не пробачає слабкість»
Єдині непорушні гарантії безпеки для України – це сильні українці
28 лютого, 08:43
Віталій Ратушний загинув 27 лютого вночі на бойовому виїзді
На фронті загинув другий син письменниці Поваляєвої, брат Романа Ратушного
28 лютого, 06:48
Державне бюро розслідувань підозрює генерала Горбенка у недбалому ставленні до військової служби
Провал оборони Харківщини. Суд відпустив генерала Горбенка під домашній арешт
27 лютого, 21:08
Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер
Старший представник НАТО заявив, що на прикладі війни в Україні, Альянс може вивчити багато уроків
22 лютого, 02:32
Двоє північнокорейських солдатів, яких ЗСУ захопили в полон у січні 2025 року
Північнокорейські полонені думали, що воюють на Курщині проти військ Південної Кореї
19 лютого, 15:17
Обвинувачений двічі проігнорував виклики за «бойовими» повістками
Чоловік відмовився воювати, бо має борги перед банками і «Нафтогазом»
14 лютого, 11:16
Перша проблема у війську – це особовий склад, точніше його відсутність
Командир морпіхів назвав три найбільші проблеми у війську
9 лютого, 21:10
Сирський заявив, що цьогоріч ЗСУ «повністю перейшли на стандарти і принципи НАТО у підготовці та управлінні військами
Сирський підсумував рік на посаді та назвав вісім пріоритетів ЗСУ
8 лютого, 16:59

Події в Україні

Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг: є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг: є жертви та поранені (оновлено)
Військовий повернувся з трирічного полону і власноруч зняв своє фото з Алеї зниклих безвісти
Військовий повернувся з трирічного полону і власноруч зняв своє фото з Алеї зниклих безвісти
Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року
Російська ракета влучила в готель у Кривому Розі: кадри руйнувань від ДСНС
Російська ракета влучила в готель у Кривому Розі: кадри руйнувань від ДСНС
США зупинили обмін розвідданими з Україною, уряд врегулював виїзду митців за кордон. Головне за 5 березня
США зупинили обмін розвідданими з Україною, уряд врегулював виїзду митців за кордон. Головне за 5 березня
Уряд дозволив бронювати ще одну категорію працівників
Уряд дозволив бронювати ще одну категорію працівників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
34K
Скільки американців винуватять Україну у розв'язанні війни? Опитування Reuters
32K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
30K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США
17K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні

Новини

6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua