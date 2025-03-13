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Три роки тому російські окупанти стратили фотожурналіста Макса Левіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Три роки тому російські окупанти стратили фотожурналіста Макса Левіна
Макс Левін зник безвісти 13 березня у Київській області
фото: Макс Левін/Facebook

Розслідування «Репортерів без кордонів» надало докази того, що росіяни холоднокровно розстріляли Макса Левіна, а перед тим, імовірно, катували

Три роки тому, 13 березня 2022 року солдати РФ вбили відомого українського журналіста Макса Левіна. Про це повідомляє «Главком». 

Макс Левін у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Залишивши машину, чоловіки пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із Чернишовим та Левіним зник.

Як повідомила журналістка і депутатка Ірпінської міської ради Михайлина Скорик, яка дружила з Левіним, він через Мощун, де йшли інтенсивні бої, спробував проїхати в Гуту Межигірську, щоб знайти дрон з цінними кадрами, який загубив напередодні. І там його схопили і стратили окупанти

Левін у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Залишивши машину, чоловіки пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із Чернишовим та Левіним зник.

Олексій Чернишов та Максим Левін працювали разом протягом багатьох років. У 2014, у розпал Революції Гідності, вони були поранені під час пікету під Києво-Святошинським судом 10 січня.

Скорик нагадала, що Левін зафільмував й робив фотографії Сергія Шкарівського під час визвольної операції в Луганській та Донецькій областях, які стали частиною його глибокого проєкту Afterilovaisk.

«Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну», – говорив Макс Левін. Він з 2014 р. висвітлював російсько-українську війну.

У 2022 р. за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу Макса Левіна було посмертно відзначено Спецвідзнакою, запровадженою премією імені Георгія Гонгадзе.

Народився Макс Левін у Боярці на Київщині, з дитинства мріяв стати фотографом. Закінчив Київський політехнічний інститут за фахом «інженер компʼютерних систем» і працював фотожурналістом.

Макс Левін за роботою
Макс Левін за роботою
фото з відкритих джерел

Десять років він працював у редакції видання «Лівий берег», співпрацював з агенствами Reuters, BBC, Associated Press, TRT World, «Радіо Свобода», hromadske.

Усе своє життя Левін присвятив фотожурналістиці, а більшість його робіт були пов’язані із висвітленням війни в Україні. Колеги справедливо називають Левіна одним з найкращих репортерів України та світу.

У Макса Левіна залишилося четверо неповнолітніх синів, наймолодший народився після його загибелі.

«Главком» зібрав найвідоміші фото Макса Левіна, які він встиг зробити на початку повномасштабного вторгнення росіян. 

Бородянка 3 березня.2022 року
Бородянка 3 березня.2022 року
фоторобота Макса Левіна
Три роки тому російські окупанти стратили фотожурналіста Макса Левіна фото 1
фоторобота Макса Левіна
Три роки тому російські окупанти стратили фотожурналіста Макса Левіна фото 2
фоторобота Макса Левіна
Колона знищеної російської бронетехніки в центрі Бородянки Київської області. 3 березня 2022 року
Колона знищеної російської бронетехніки в центрі Бородянки Київської області. 3 березня 2022 року
фоторобота Макса Левіна.
Українці ховають таблички з назвами населених пунктів, щоб сплутати карти окупантам
Українці ховають таблички з назвами населених пунктів, щоб сплутати карти окупантам
фоторобота Макса Левіна
Український військовослужбовець, позивний Кабанчик, ховається від авіаудару гелікоптера на тлі вторгнення Росії в Україну, поблизу Демидів. 10 березня 2022 року
Український військовослужбовець, позивний Кабанчик, ховається від авіаудару гелікоптера на тлі вторгнення Росії в Україну, поблизу Демидів. 10 березня 2022 року
фоторобота Макса Левіна
Місцеві жителі села Червоне, окупованого російськими військами, евакуюються у безпечну зону. 10 березня 2022
Місцеві жителі села Червоне, окупованого російськими військами, евакуюються у безпечну зону. 10 березня 2022
фоторобота Макса Левіна

Нагадаємо, 1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Теги: окупанти війна вбивство Київщина журналіст

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