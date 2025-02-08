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Віталій Чепинога Політик, блогер. Колишній народний депутат України

Навіть якщо завтра оголосять мир, війна триватиме

glavcom.ua
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фото: АР

Війна одягне новий цивільний одяг, і перейде в політику

Якщо вже говорити про якийсь «мир», то мусимо давати собі звіт, що класичного «миру» ми не побачимо. Це буде продовження війни іншими методами. РФ Путіна так просто не відмовиться від України і не залишить нас самим собі на свій розсуд.

Серія терактів проти ТЦК, які прокотилися Україною, перша ознака цих «інших методів». До речі, ви чули й знаєте про вже скоєні акти. А знаєте, скільки їх попереджено за останні дні? – Багато! До честі українських служб, вони навчилися і вміють працювати на випередження.

Повторю те, що вже казав раніше: немає жодного випадку, коли б СБУ на встановила і не знайшла виконавців підпалів чи підривів. Успішно діє чат-бот «Спали фсб-шника». Тому перспектива у потенційних терористів така собі: або бути підірваним росіянами, або сісти в тюрму на довічне ув'язнення.

В групі ризику, як і раніше, перш за все, – підлітки, школярі, студенти, яких вербують різними каналами. З того боку працюють серйозні психологи. Мусимо бути уважні й пильні.

Можливо, невдовзі одного дня ми прокинемося, і нам скажуть по телевізору: що війна закінчилась, а в небі не диринчатимуть ворожі безпілотники. Не вірте! Не закінчилася.

Війна одягне новий цивільний одяг, і перейде в політику, в парламент, в інформаційну боротьбу, в культуру, в ідеологію.

Маємо це знати, аби не розслаблятися. Це ще одна фаза війни, в якій дуже багато буде залежати від кожного українця

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці соціум політика війна

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Віталій Чепинога

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