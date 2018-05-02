Надя Дорофеева призналась, что у нее проблемы с голосовыми связками

Артистка заявила, что ей приходится молчать, чтобы не потерять голос

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем. В данный момент она находится в Турции. Она уточнила в Instagram о том, что у нее возникли сложности с голосовыми связками. «У меня жуткое несмыкание связок. Когда такое происходит – нужно просто молчать, это лучшее лечение.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надя Дорофеева

Артистка заявила, что ей приходится молчать, чтобы не потерять голос

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем. В данный момент она находится в Турции. Она уточнила в Instagram о том, что у нее возникли сложности с голосовыми связками.

«У меня жуткое несмыкание связок. Когда такое происходит – нужно просто молчать, это лучшее лечение. И тут ты остаешься один на один со своими мыслями. А они разные... В основном грустные почему-то. Странно», - призналась Дорофеева фанатам.

Поклонники певицы пожелали ей быстрейшего выздоровления и выразили свою поддержку:

Джерело: Обозреватель