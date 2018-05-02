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    Надя Дорофеева призналась, что у нее проблемы с голосовыми связками

    Артистка заявила, что ей приходится молчать, чтобы не потерять голос
    Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем. В данный момент она находится в Турции. Она уточнила в Instagram о том, что у нее возникли сложности с голосовыми связками.    «У меня жуткое несмыкание связок. Когда такое происходит – нужно просто молчать, это лучшее лечение.
    • Сьогодні, 20:06
    • Розсилка
    Надя Дорофеева
    Надя Дорофеева

    Артистка заявила, что ей приходится молчать, чтобы не потерять голос

    Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем. В данный момент она находится в Турции. Она уточнила в Instagram о том, что у нее возникли сложности с голосовыми связками.   

    «У меня жуткое несмыкание связок. Когда такое происходит – нужно просто молчать, это лучшее лечение. И тут ты остаешься один на один со своими мыслями. А они разные... В основном грустные почему-то. Странно», - призналась Дорофеева фанатам.

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    Поклонники певицы пожелали ей быстрейшего выздоровления и выразили свою поддержку:

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    Джерело: Обозреватель

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