Надя Дорофеева призналась, что у нее проблемы с голосовыми связками
- Сьогодні, 20:06
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Розсилка
Надя Дорофеева
Артистка заявила, что ей приходится молчать, чтобы не потерять голос
Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем. В данный момент она находится в Турции. Она уточнила в Instagram о том, что у нее возникли сложности с голосовыми связками.
«У меня жуткое несмыкание связок. Когда такое происходит – нужно просто молчать, это лучшее лечение. И тут ты остаешься один на один со своими мыслями. А они разные... В основном грустные почему-то. Странно», - призналась Дорофеева фанатам.
Поклонники певицы пожелали ей быстрейшего выздоровления и выразили свою поддержку:
Джерело: Обозреватель