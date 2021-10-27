Стало известно, какую пенсию получает Нина Матвиенко

Звезда озвучила размер своей пенсии

Легендарная певица, народная артистка Украины Нина Матвиенко в эфире канала ICTV озвучила размер своей пенсии. Звезда получает 15 тысяч гривен.

По словам артистки, благодаря званию народной артистки Украины она получает 20% надбавку к пенсии.

Артистка призналась, что ее самый большой гонорар за концерт составил $10 тыс.\

Напомним, Нина Матвиенко в далеком 1979 году получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов «Киевская камерата».

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно.

Отметим, что недавно Тоня Матвиенко вспоминала, как знаменитая мать запрещала общаться на русском языке.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.