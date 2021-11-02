Снова за свое. Экс-«Виа Гра» засветила пышные формы в откровенном боди (фото)

Звезда порадовала поклонников ярким образом

Знаменитая певица и экс-участница популярной группы «Виа Гра» Надежда Мейхер в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором запечатлена в черном боди с сетчатыми вставками на груди и животе.

Мейхер позирует на фоне стены, закрыв глаза и выставив вперед голую ногу. Образ певицы дополнил полосатый длинный кардиган без пуговиц.

«Жизнь – это просто опыт, чтобы быть счастливым или несчастным», – подписала она снимок на английском языке.

instagram.com/nadyameiher/

Напомним, после ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

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