  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Снова за свое. Экс-«Виа Гра» засветила пышные формы в откровенном боди (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Надежда Мейхер - Снова за свое. Экс-«Виа Гра» засветила пышные формы в откровенном боди (фото)
    Певица Надежда Мейхер
    instagram.com/nadyameiher/

    Звезда порадовала поклонников ярким образом

    Знаменитая певица и экс-участница популярной группы «Виа Гра» Надежда Мейхер в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором запечатлена в черном боди с сетчатыми вставками на груди и животе.

    Мейхер позирует на фоне стены, закрыв глаза и выставив вперед голую ногу. Образ певицы дополнил полосатый длинный кардиган без пуговиц.

    «Жизнь – это просто опыт, чтобы быть счастливым или несчастным», – подписала она снимок на английском языке.

    instagram.com/nadyameiher/
    instagram.com/nadyameiher/

    Напомним, после ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

    Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

    Читайте также: Нет шансов для лесбиянок. Солистка Go_A прокомментировала свою сексуальную ориентацию
    Теги: знаменитости кино певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Снова за свое. Экс-«Виа Гра» засветила пышные формы в откровенном боди (фото)