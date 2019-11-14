Надя Дорофеева рассказала о романе с Позитивом



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Дорофеева и Позитив много ссорили вначале карьеры

В начале карьеры между артистами была симпатия

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева откровенно призналась, почему у нее не сложились романтические отношения с коллегой Позитивом. Артисты ранее рассказывали, что когда познакомились, то между ними возникла симпатия, но между творческой парой было много обид.

«Во-первых, когда мы начинали проект, мы думали только о карьере. Во-вторых, у каждого из нас были отношения, а в-третьих, мы совершенно разные с Позитивом. Сейчас, конечно, мы уже научились мириться со всеми штуками друг друга, но тогда ... Нам понадобились года четыре, чтобы смириться с нашими особенностями, полюбить друг друга, как партнеров», - рассказала Дорофеева в программе «Слава +».

Как отметила певица, ссор между ней и Позитивом было много, и они были не только из-за работы, но и потому, что было вне ее.

«Это автобус, это сон, который был нарушен регулярно, потому что Леша любил до утра висеть в автобусе, а я хотела спать ... Я очень сильно обижалась на него из-за этого, потому там отношения, образы были одни», - подчеркнула Надя.

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