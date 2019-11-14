«Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца
«Я родилась вполне симпатичной девочкой», - считает Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu/
По словам певицы, ее семья не позволила б певице лечь под нож
Украинская певица Алина Гросу появилась на обложке глянца в соблазнительном образе, который подчеркнул пышные прелести звезды. Также певица рассказала, что физическую форму Алина сейчас поддерживает преимущественно танцами. Все остальное - от природы.
«Никогда не делала пластику, потому что очень боюсь боли, всех этих уколов, любого хирургического вмешательства. У меня низкий болевой порог, и я считаю, что пластика мне не нужна», - заявила певица.
«Я родилась вполне симпатичной девочкой. В моей семье это недопустимо. Если бы вы знали, как мои родители к этому относятся! Я - за естественную красоту и никогда бы ни легла под нож хирурга», - заверила она.