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    Шоу-биз

    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца

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    <p>&laquo;Я родилась вполне симпатичной девочкой&raquo;, - считает Алина Гросу</p> <p>Фото: instagram.com/alina_grosu/</p> <div></div> - «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца

    «Я родилась вполне симпатичной девочкой», - считает Алина Гросу

    Фото: instagram.com/alina_grosu/

    По словам певицы, ее семья не позволила б певице лечь под нож

    Украинская певица Алина Гросу появилась на обложке глянца в соблазнительном образе, который подчеркнул пышные прелести звезды. Также певица рассказала, что физическую форму Алина сейчас поддерживает преимущественно танцами. Все остальное - от природы.

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    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца
    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца
    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца
    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца
    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца
    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца
    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца
    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца
    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца
    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца
    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца
    «Никогда не делала пластику»: Гросу показала огромный бюст на обложке глянца

    «Никогда не делала пластику, потому что очень боюсь боли, всех этих уколов, любого хирургического вмешательства. У меня низкий болевой порог, и я считаю, что пластика мне не нужна», - заявила певица.

    «Я родилась вполне симпатичной девочкой. В моей семье это недопустимо. Если бы вы знали, как мои родители к этому относятся! Я - за естественную красоту и никогда бы ни легла под нож хирурга», - заверила она.

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    знаменитости певица Алина Гросу шоу-бизнес семья родители
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