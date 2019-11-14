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    Ирина Шейк блистает на новой обложке Vogue

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    Ирина Шейк блистает на новой обложке Vogue
    instagram.com/irinashayk

    Ирина Шейк не раз украшала обложки культового модного журнала Vogue – она блистала, пожалуй, на версиях всех стран

    В этот раз роскошная модель приняла участие в съемках для декабрьского номера Vogue Россия. Фотосессия, над которой работала целая команда мастеров, посвящена черному цвету как главному в этом сезоне.

    Модели представила классические, гранжевые и кутюрные вещи в этом вечно актуальном оттенке.

    На обложке, снятой крупным планом, Ирина примерила черный кружевной наряд, который дополнила шляпка из такого же материала с завязками под подбородком. Макияж звезде сделали в натуральных тонах, с четко очерненными бровями, чувственными губами и сияющей золотистым блеском кожей.

    Как и многие журналы сегодня, глянец представил для зимнего номера две обложки. Вторую украсила новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл.

    «Ангел» Victoria's Secret красуется в длинном платье-пуховике с открытыми плечами и пышной юбкой, ботинках на грубой подошве, а также шапке необычной формы.

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    instagram.com/irinashayk
    instagram.com/irinashayk

    Обе обложки глянец опубликовал у себя на странице в Instagram, собрав массу лайков и одобряющих комментариев от поклонников.

    знаменитости фотография модель Россия Instagram
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