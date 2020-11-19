Оля Полякова закатала истерику главному санитарному врачу (видео)

Украинская звезда раскритиковала карантинные ограничения в Украине

Певица Оля Полякова, которая недавно приятно отдохнула в компании Киркорова, продолжает критиковать карантинные ограничения в Украине. «Королева ночи» устроила истерику главному санитарному врачу страны Виктору Ляшко на телеканале «Украина».

Украинская звезда сообщила, чтобы выжить в современных реалиях, ей нужно давать по два концерта в день. Также артистка спросила Ляшко, где делись средства, которые были выделены в поддержку артистов.

«Где это в мире видано, чтобы компенсации платились артистам на конкурсной основе? За что артистам жить?» - возмутилась Полякова.

Также звезда сообщила, чтобы получить компенсацию, нужно отнести кому-то взятку. Певица отметила, что как предприниматель она подала заявку на компенсацию от государства, но у нее даже документы не приняли, поскольку претенденты на возмещение убытков должны иметь компанию-банкрот.

«Экономика - это министр финансов. Культура - это министерство культуры. Я - за здоровье. Концерты - это массовое скопление людей, где возможна потенциальная опасность инфицирования. Поэтому я за ограничение массовых мероприятий. Вопросы компенсаций - это, извините, есть профильные министерства», - ответил ей Ляшко.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.