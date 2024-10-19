Співачка Бучинська показала свого таємничого чоловіка з СБУ (фото)
Співачка пояснила, чому не показує обличчя свого чоловіка, але пообіцяла це зробити...
Народна артистка України Наталія Бучинська покаже обличчя свого чоловіка Олександра Якушева на концерті до 30-річчя своєї творчості. Про це вона зауважила в інтерв'ю Олексію Суханову. Досі співачка приховувала не лише обличчя чоловіка, а й місце його роботи.
«Щастя любить тишу. Мені як артистці є багато чого сказати… Хочеться іноді. Ось у нас нещодавно була річниця весілля, і я так хотіла запостити наше фото, хоча б привітати. А потім подумала, що ні. Моє і тільки моє. Але й чоловікові хотілося, щоб я показувала. Але він у мене військовий. Я не можу показувати. Може, прийде час, і я зроблю такий крок на 30-річчя своєї творчої діяльності наступного року», – кокетувала співачка під час інтерв'ю, яке більше можна було назвати теплою ванною для неї. Журналіст не поставив артистці жодного гострого питання, хоча у своїй біографії Бучинська має кілька неоднозначних сторінок, зокрема співпрацю з політиками від Партії регіонів, участь в Антимайданах і в 2004-му, і в 2013 році.
Під час запису інтерв'ю Олександр Якушев, чоловік артистки, таки був залучений до зйомок, він з букетом троянд зайшов на майданчик. Однак, його обличчя на відео так і не показали.
Наталія Бучинська розповіла, що перебуває у стосунках з Якушевим вже 26 років, з них 23 в офіційному шлюбі. Бучинська називає Олександра Якушева військовим, в чергове не уточнюючи, що він співробітник Служби безпеки України та займав у спецслужбі дуже високі посади.
Чоловік промовив під час інтерв'ю декілька речень: говорив про любов, про злети і падіння у стосунках, але запевнив, що обоє у парі підтримують один одного. Оператори знімали чоловіка лише зі спини.
Також на зйомках була присутня донька Олександра Якушева та Наталії Бучинської Катерина.
Нагадаємо, що 24 березня, Народна артистка України Наталія Бучинська виступала у Жовтневому палаці столиці з великою сольною програмою «Жоржини». На сцену виходили батько та донька співачки.
А от чоловіка Олександра Якушева, який раніше був заступником глави СБУ, Бучинська також тоді геть сховала від сторонніх очей. Артистка лише повідомила про те, що він перебуває за сценою. Також у залі була мама артистки.
Олександр Якушев розпочав військову службу в органах державної безпеки у 2004 році. За 15 років пройшов шлях від старшого спеціаліста відділу до начальника Апарату голови СБУ. У березні 2020 року він був призначений заступником голови Служби безпеки України.
Нині Наталя Бучинська переживає черговий сплеск популярності, артистка перебуває у тривалому концертному турі, який не закінчується вже кілька років. Співачка відмовилася від російськомовного репертуару, кілька старих пісень переклала, але б'ють рекорди з прослуховувань її нові хіти.
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