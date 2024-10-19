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Співачка Бучинська показала свого таємничого чоловіка з СБУ (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Народна артистка Бучинська розповіла про свого чоловіка
фото: кадр з інтерв'ю програми «Говорить Суханов»

Співачка пояснила, чому не показує обличчя свого чоловіка, але пообіцяла це зробити...

Народна артистка України Наталія Бучинська покаже обличчя свого чоловіка Олександра Якушева на концерті до 30-річчя своєї творчості. Про це вона зауважила в інтерв'ю Олексію Суханову. Досі співачка приховувала не лише обличчя чоловіка, а й місце його роботи.

«Щастя любить тишу. Мені як артистці є багато чого сказати… Хочеться іноді. Ось у нас нещодавно була річниця весілля, і я так хотіла запостити наше фото, хоча б привітати. А потім подумала, що ні. Моє і тільки моє. Але й чоловікові хотілося, щоб я показувала. Але він у мене військовий. Я не можу показувати. Може, прийде час, і я зроблю такий крок на 30-річчя своєї творчої діяльності наступного року», – кокетувала співачка під час інтерв'ю, яке більше можна було назвати теплою ванною для неї. Журналіст не поставив артистці жодного гострого питання, хоча у своїй біографії Бучинська має кілька неоднозначних сторінок, зокрема співпрацю з політиками від Партії регіонів, участь в Антимайданах і в 2004-му, і в 2013 році.

Під час запису інтерв'ю Олександр Якушев, чоловік артистки, таки був залучений до зйомок, він з букетом троянд зайшов на майданчик. Однак, його обличчя на відео так і не показали.

Наталія Бучинська зі своїм чоловіком Олександром Якушевим
Наталія Бучинська зі своїм чоловіком Олександром Якушевим
фото: кадр з інтерв'ю програми «Говорить Суханов»

Наталія Бучинська розповіла, що перебуває у стосунках з Якушевим вже 26 років, з них 23 в офіційному шлюбі. Бучинська називає Олександра Якушева військовим, в чергове не уточнюючи, що він співробітник Служби безпеки України та займав у спецслужбі дуже високі посади.

Олександр Якушев подарував своїй дружині Наталії Бучинській квіти під час зйомок
Олександр Якушев подарував своїй дружині Наталії Бучинській квіти під час зйомок
фото: кадр з інтерв'ю програми «Говорить Суханов»

Чоловік промовив під час інтерв'ю декілька речень: говорив про любов, про злети і падіння у стосунках, але запевнив, що обоє у парі підтримують один одного. Оператори знімали чоловіка лише зі спини.

Чоловік Наталії Бучинської
Чоловік Наталії Бучинської
фото: кадр з інтерв'ю програми «Говорить Суханов»

Також на зйомках була присутня донька Олександра Якушева та Наталії Бучинської Катерина.

Донька Бучинської Катерина Якушева
Донька Бучинської Катерина Якушева
фото: кадр з інтерв'ю програми «Говорить Суханов»

Нагадаємо, що 24 березня, Народна артистка України Наталія Бучинська виступала у Жовтневому палаці столиці з великою сольною програмою «Жоржини». На сцену виходили батько та донька співачки.

А от чоловіка Олександра Якушева, який раніше був заступником глави СБУ, Бучинська також тоді геть сховала від сторонніх очей. Артистка лише повідомила про те, що він перебуває за сценою. Також у залі була мама артистки.

Олександр Якушев розпочав військову службу в органах державної безпеки у 2004 році. За 15 років пройшов шлях від старшого спеціаліста відділу до начальника Апарату голови СБУ. У березні 2020 року він був призначений заступником голови Служби безпеки України.

Нині Наталя Бучинська переживає черговий сплеск популярності, артистка перебуває у тривалому концертному турі, який не закінчується вже кілька років. Співачка відмовилася від російськомовного репертуару, кілька старих пісень переклала, але б'ють рекорди з прослуховувань її нові хіти.

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Теги: військові артист сім'я чоловік співачка народний артист Наталія Бучинська

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