У Бучі чоловік напав на сусідів, бо його просили говорити українською

Чоловік вдарив жінку та її сина дерев’яним брусом

У Бучі, що на Київщині, на родину напав їхній сусід, бо влітку між ними стався конфлікт, і тоді чоловіка закликали говорити українською мовою. Внаслідок нападу постраждали хлопчик та його мати. Про це повідомили постраждала Валентина Буяло та її адвокатка Катерина Українцева.

За словами постраждалої, 10 жовтня близько 20 години до них у квартиру постукав сусід. Родина неодноразово бачила його у дворі, він також є в чаті жителів будинку, тож йому відкрили двері, адже «ніякого страху не було».

«Цей Андрій (сусід) без будь-якого діалогу відразу почав завдавати ударів по голові зі словами: «Тебе не нравится, как я разговариваю? На каком языке хочу, на том и говорю!», – заявила вона.

Валентина пригадала, що в руках у сусіда був дерев'яний брус: «Ця людина навмисно йшла до нас у квартиру чинити з нами розправу! рускоязичним чєлюстям байдуже, кого вбивати».

Потерпіла Валентина Буяло фото: Валентина Буяло/Facebook

За два місяці до цього чоловік за кермом підрізав Валентину на дорозі. Того дня вони поговорили, і конфлікт був вичерпаний. А втім, жінка сказала сусідові, що потрібно переходити на українську мову.

«Після серпня ми часто зустрічались у дворі, віталися, інколи спілкувалися, жодного конфлікту не було. Два місяці сусід виношував у голові помсту, а потім напав на нашу родину», – наголосила Валентина.

За її словами, внаслідок побиття виявили черепно-мозкову травму, струс мозку, також у жінки непідтверджений інсульт – постраждалу госпіталізували. Брусом сусід ударив і неповнолітнього сина, який «кинувся на захист». Дитина теж зазнала травм.

Валентина та її адвокатка зауважили, що правоохоронці внесли відомості щодо побиття в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Як розповіла Українцева, вона вже була в поліції та отримала інформацію щодо цієї справи. А втім, не стала розголошувати «жодних нюансів», щоб не нашкодити слідству та захистити права потерпілої.

«Я не скажу, що повністю в захваті від того, що до цього часу зробила поліція. Але принаймні зараз ми це проговорили», –зауважила адвокатка.

Тим часом, у поліції Київщини hromadske сказали, що відкрили кримінальне провадження – триває досудове розслідування.

Раніше Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах.

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року.

Нагадаємо, за минулий рік в ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній не звучало жодної російської пісні.