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Демобілізація військових до 25 років: Стефанчук розставив усі крапки над «і»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Демобілізація військових до 25 років: Стефанчук розставив усі крапки над «і»
Раніше Рада заборонила мобілізацію чоловіків віком до 25 років
фото з відкритих джерел

Стефанчук пообіцяв, що парламент знайде розв'язання питання демобілізація чоловіків до 25 років

Якщо парламент ухвалить рішення про демобілізацію всіх військовослужбовців до 25 років, то на окремих ділянках фронту може статися обвал. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу.

«Це непросте питання. Ми зустрічалися не один раз з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це. Так, справді впродовж цього періоду – не можу назвати кількість, бо засідання відбувалося в таємному режимі, певна кількість осіб від 18 до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, були мобілізовані», – наголосив Стефанчук.

За словами спікера парламенту, зараз треба знайти можливість демобілізувати їх, але має бути чітке розуміння хто прийде на їх місце.

«Бо просто демобілізація – це обвал окремих ділянок українського фронту. І ми не хочемо, щоб на цих популістичних рішеннях хтось піарився. Бо тут питання не для піару, а для безпеки країни. Але ми усвідомлюємо, що ці діти попали під мобілізацію через недосконалість законодавства», – розповів голова Верховної Ради.

Спікер парламенту зазначив, що з військовим керівництвом були домовленості і вони прийняли директиву, що не мобілізують людей до 25 років ще до моменту прийняття закону про заборону мобілізації юнаків до 25 років. За його словами, також були домовленості, що тих, кого вони вже набрали, не будуть закріплювати по бойових розпорядженнях на складних ділянках фронту.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №11379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку.

Як повідомлялося, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

До слова, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

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Теги: Руслан Стефанчук демобілізація Верховна Рада мобілізація військові війна

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