Армія Ізраїлю ліквідувала голову контррозвідки «Хезболли»

За повідомленням ЦАХАЛу, протягом ночі ізраїльські винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів «Хезболли» в Лівані

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала голову служби контррозвідки «Хезболли» Набіля Каука. Про це повідомив експерт та офіцер Армії Ізраїлю Ігаль Левін.

«Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що 28 вересня ліквідувала голову служби контррозвідки «Хезболли» Набіля Каука. Він також відомий тим, що часто з'являвся в ЗМІ, представляючи позицію угруповання з політичних, стратегічних і військових питань», – написав він.

За даними ЦАХАЛу, Каук був командиром «превентивного підрозділу безпеки» «Хезболли» і високопоставленим членом центральної ради терористичного угрупування.

Каук вважався близьким до керівництва «Хезболли» та «брав безпосередню участь у підготовці терористичних атак проти держави Ізраїль і її громадян», – зазначають військові.

Минулої ночі винищувачі завдали удару і вбили Каука в передмісті Бейрута Дахіє, відомому оплоті «Хезболли».

За повідомленням ЦАХАЛу, протягом ночі ізраїльські винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів «Хезболли» в Лівані.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

До слова, ізряїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Також кілька днів тому «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу.