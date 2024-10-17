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Ізраїль на півдні Лівану ліквідував чергового командира «Хезболли» – пресслужба ЦАХАЛу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ізраїль на півдні Лівану ліквідував чергового командира «Хезболли» – пресслужба ЦАХАЛу
ЦАХАЛ ліквідував ще одного ватажка бойовиків
фото з відкритих джерел

Армія Ізраїлю ліквідувала Джалала Мустафу Харірі на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала Джалала Мустафу Харірі, командира «Хезболли», який керував угрупованням у районі Кана на півдні Лівану. Про це повідомила пресслужба ізраїльської армії у своєму Telegram.

Операція була проведена за розпорядженням Північного командування ізраїльських збройних сил.

Харірі на своїй посаді відповідав за планування та реалізацію численних терористичних атак проти Ізраїлю з території Кана на півдні Лівану. Поряд із ним були ліквідовані інші члени «Хезболли», які здійснювали артилерійські обстріли та запускали протитанкові ракети з цього регіону.

У ЦАХАЛ підкреслили, що ліквідація цих терористів є ще одним ударом по організації «Хезболла».

Загалом, станом на другу половину дня 16 жовтня, близько 90 снарядів, випущених терористами з Лівану, перетнули ізраїльську територію.

Нагадаємо, ізраїльські військові під час обшуків на базах бойовиків «Хезболли» на півдні Лівану виявили російську зброю. Знайдене озброєння є «найсучаснішим». 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня. Ізраїльські чиновники запевнили США: контрудар на Іран здійснюватиметься лише по військових цілях, та він не буде спрямований на ядерні й нафтові обʼєкти. 

До слова, президент Франції Еммануель Макрон закликав ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху звернути увагу на рішення ООН, зазначивши, що створення Ізраїлю стало можливим саме завдяки резолюції цієї організації.

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Теги: Ізраїль військові озброєння Ліван війна

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