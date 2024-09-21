Росіяни знищують Курщину авіабомбами

Місцеві мешканці здивовані, що по них луплять свої

Понад 1300 корегованих авіабомб скинули військовослужбовці армії Російської Федерації по території Курської області. Місцеві мешканці шоковані тим, як росіяни безжально винищують все на власній території. Про це в ефірі марафону «Суспільне Новини» розповів речник Оперативного тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник.

Військовий зазначив, що тактика ворога лишається незмінною, тож те саме, що росіяни роблять на території України, вони роблять на Курщині.

«Місцеві мешканці дуже здивовані, чому по них так луплять саме росіяни, бо, наприклад, вчора за добу на район, контрольований нашими Силами оборони, саме росіяни скинули 21 КАБ. Загалом же від початку Курської операції військові російської армії скинули по території Курської області понад 1300 корегованих авіаційних бомб. Вони просто нищать свої населені пункти, пробуючи потім підтягуючи якісь резерви, кидаючи їх у бій, здобути якісь результати, виконати дедлайни свого керманича – цього кремлівського упиря», – сказав речник.

Нагадаємо, британський експерт Джеймс Шерр вважає, що успішна операція ЗСУ в Курській області РФ продемонструвала вразливість російської території та змінила динаміку війни. За його словами, українські військові застосували класичний приклад оперативного маневру, завдавши несподіваного удару в тил противника.

Як повідомлялося, українські війська продовжують штурмові дії в Глушківському районі Курської області, розширюючи свій плацдарм. Судячи з геолокаційних кадрів, ЗСУ просунулися на схід від Краснооктябрьского.

Раніше представник військової комендатури Олексій Дмитрашківський заявив, що українські захисники зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони.